Accident tragic în raionul Rîșcani. Un tânăr de 25 de ani a murit

Accidentul s-a produs în jurul orei 08:00. Potrivit informațiilor preliminare ale Poliției, tânărul se afla la volanul unui Mercedes Sprinter și se deplasa din direcția Bălți spre Rîșcani. Din motive care urmează să fie stabilite, acesta a ieșit pe contrasens, unde s-a ciocnit cu un autocamion condus de un bărbat de 63 de ani.

În urma impactului, șoferul microbuzului a murit pe loc. Conducătorul autocamionului nu a fost rănit.

Bărbatul de 63 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a arătat că nu consumase alcool.

Poliția investighează cazul pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs accidentul.