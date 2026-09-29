Accident tragic la Ocnița: un mort și trei răniți

Potrivit cercetărilor preliminare, la volanul automobilului Audi Q7 se afla un tânăr de 18 ani, care nu deține permis de conducere. În timpul deplasării pe un sector de drum în curbă, acesta ar fi pierdut controlul asupra automobilului și s-ar fi lovit într-un copac.

În urma impactului, un pasager de 17 ani a decedat la fața locului, iar ceilalti trei tineri, inclusiv conducătorul autovehiclului, au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Șoferul a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ. Acesta a fost reținut pentru 72 de ore.

Investigațiile pe caz continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului.