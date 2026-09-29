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Accident tragic la Ocnița: un mort și trei răniți

Irina Limbas
Accident tragic la Ocnița: un mort și trei răniți

Un accident rutier grav s-a produs aseară, în jurul orei 22:30, în satul Rujnița, raionul Ocnița. În urma impactului, un tânăr de 17 ani a decedat, iar alte trei persoane au fost transportate la spital.

Potrivit cercetărilor preliminare, la volanul automobilului Audi Q7 se afla un tânăr de 18 ani, care nu deține permis de conducere. În timpul deplasării pe un sector de drum în curbă, acesta ar fi pierdut controlul asupra automobilului și s-ar fi lovit într-un copac.

În urma impactului, un pasager de 17 ani a decedat la fața locului, iar ceilalti trei tineri, inclusiv conducătorul autovehiclului, au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Șoferul a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ. Acesta a fost reținut pentru 72 de ore.

Investigațiile pe caz continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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