Șoferul care a fugit după accidentul mortal de la Briceni, reținut în raionul Edineț

Menționăm că în urma accidentului, un minor de 17 ani, originar din satul Caracușenii Vechi, raionul Briceni, și-a pierdut viața.

Potrivit informațiilor preliminare, adolescentul se deplasa cu trotineta la ieșirea din satul Corjeuți când a fost lovit de un automobil Volkswagen. În urma impactului, mașina s-a izbit de un copac de pe marginea carosabilului.

Minorul a decedat la fața locului, înainte de sosirea ambulanței.

După producerea accidentului, șoferul ar fi abandonat automobilul și ar fi părăsit locul faptei.

Polițiștii continuă investigațiile pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul.