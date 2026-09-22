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Șoferul care a fugit după accidentul mortal de la Briceni, reținut în raionul Edineț

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Șoferul care a fugit după accidentul mortal de la Briceni, reținut în raionul Edineț

Șoferul implicat în accidentul rutier produs aseară la ieșirea din satul Corjeuți, raionul Briceni, soldat cu moartea unui adolescent, a fost localizat și reținut de polițiști în raionul Edineț. Este vorba despre un bărbat de 27 de ani, din satul Gordinești, care a părăsit locul accidentului după producerea acestuia.

Menționăm că în urma accidentului, un minor de 17 ani, originar din satul Caracușenii Vechi, raionul Briceni, și-a pierdut viața.

Potrivit informațiilor preliminare, adolescentul se deplasa cu trotineta la ieșirea din satul Corjeuți când a fost lovit de un automobil Volkswagen. În urma impactului, mașina s-a izbit de un copac de pe marginea carosabilului.

Minorul a decedat la fața locului, înainte de sosirea ambulanței.

După producerea accidentului, șoferul ar fi abandonat automobilul și ar fi părăsit locul faptei.

Polițiștii continuă investigațiile pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul.

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