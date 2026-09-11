Acciza la motorină crește din 2027. Statul promite compensarea integrală pentru agricultori

„Din prețul motorinei de la pompă, 10% este acciză. Adică, dacă motorina e 34 de lei, acciza este 3,4 lei. Cu această majorare propusă, în cost se vor adăuga 67 de bani”, a explicat Victoria Belous în cadrul emisiunii „Cabinetul din Umbră” de la JurnalTV.

Potrivit ministrei, pentru agricultori, Guvernul analizează un mecanism prin care impactul financiar al majorării să fie compensat de stat. Astfel, acciza suplimentară achitată pentru motorina utilizată în agricultură ar urma să fie restituită integral.

„Cu referire la impactul asupra agricultorilor, Guvernul examinează pentru anul 2027 ca întreaga sumă majorată la motorină pentru agricultori să fie subvenționată. Modificările vor intra în vigoare din 1 ianuarie 2027. Pentru agricultori vom veni cu proiecte de subvenționare ca această creștere s-o restituim 100%. Vor fi măsuri targetate, în funcție de calculul per hectar”, a explicat ministra finanțelor.

Oficiala spune că majorarea accizei la motorină are loc în contextul alinierii treptate a politicii fiscale a Republicii Moldova la nivelul Uniunii Europene. „O parte din politica fiscală propusă vizează și adaptarea treptată la accizele care sunt în zona euro. Astăzi accizele din zona euro sunt cu mult mai mari”, a mai spus Victoria Belous.