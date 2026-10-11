„Aceasta este direcția în care vrem să dezvoltăm sectorul”. Vasile Tofan, întrevedere cu producătorii și procesatorii de lapte

În cadrul întrevederii, premierul a menționat că R. Moldova trebuie să producă mai mult din hrana pe care o consumă.

„Avem nevoie de ferme moderne și productive. Am trecut de la subvenționarea numărului de vaci la susținerea producției de lapte, stimulând astfel eficiența. Mai mult lapte produs aici, mai multe produse moldovenești pe rafturi și mai multă valoare adăugată rămasă în economia noastră - aceasta este direcția în care vrem să dezvoltăm sectorul”, a spus Tofan.

În ultimii cinci ani, precizează autoritățile, producția de lapte din fermele din Republica Moldova aproape s-a triplat, de la 23 la 64 mii de tone anual. Cu toate acestea, producția internă acoperă în prezent doar aproximativ 60% din necesarul de lapte și produse lactate.

În acest sens, Guvernul își propune să crească această pondere și să susțină procesarea materiei prime în republică, astfel încât pe rafturile magazinelor să ajungă mai multe produse fabricate în Republica Moldova.

Pentru dezvoltarea sectorului, fermierii beneficiază de subvenții și granturi pentru investiții în animale de rasă înalt productivă, echipamente moderne și tehnologii noi, inclusiv prin proiectul Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură (AGGRI).