Achiziția militară făcută în premieră de Danemarca, care a stârnit furia Rusiei: Este captiva iluziilor periculoase

Ministrul danez al apărării, Jeppe Bruus, a declarat că noile sisteme de rachete vor spori capacitățile Danemarcei și vor permite lovituri „în spatele liniilor inamice” în scenariul în care țara ar fi atacată.

„Ne aflăm într-o situație de securitate gravă și care se deteriorează, iar acesta este motivul pentru care consolidăm apărarea și ne întărim puterea de luptă”, a afirmat Bruus în cadrul unor declarații de presă.

Danemarca a ajuns la un acord pentru achiziționarea de rachete Anthem, dezvoltate de compania americană Covenant și produse în Germania, precum și de rachete Joint Strike Missile pentru avioanele sale de vânătoare F-35, fabricate de compania norvegiană Kongsberg.

Ministrul apărării a refuzat să precizeze câte rachete a comandat Danemarca sau cât va plăti pentru acestea.

Reacția Rusiei

Ambasada Moscovei la Copenhaga a declarat, într-un comunicat, că politica Danemarcei în materie de rachete vizează confruntarea cu Rusia și a avertizat asupra unor „consecințe dezastruoase inevitabile”.

„Copenhaga este captiva iluziilor periculoase potrivit cărora achiziționarea de arme ofensive de înaltă precizie, cu rază lungă de acțiune, pentru a reprezenta o amenințare militară la adresa unei puteri nucleare va contribui la consolidarea securității și apărării Danemarcei”, a transmis ambasada rusă.

Danemarca a anunțat încă de anul trecut că intenționează să cumpere arme ofensive cu rază lungă de acțiune pentru a contracara ceea ce a descris drept o amenințare militară rusă la adresa Europei, atrăgându-și, și atunci, criticile Moscovei.

La acea vreme, prim-ministrul Mette Frederiksen spunea că armata va „cumpăra, cumpăra, cumpăra” arme noi, după ani de reduceri bugetare. Schimbarea de politică a fost determinată de războiul lansat de Rusia împotriva Ucrainei.