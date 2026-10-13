Acordul lui Trump cu Rusia pentru livrări de motorină acoperă doar zece zile din consumul SUA şi nu va reduce semnificativ preţurile

Analiştii consideră că înţelegerea va avea un impact limitat asupra preţurilor carburanţilor. Trump a anunţat că Rusia va livra iniţial 300.000 de tone de motorină, urmate de alte 500.000 de tone în noiembrie şi de un milion de tone imediat după aceea, scrie Digi24.RO.

Alte trei milioane de tone ar urma să fie exportate ulterior, în funcţie de situaţia rafinăriilor ruseşti, afectate de atacurile ucrainene. Goldman Sachs estimează că livrările programate pentru octombrie şi noiembrie ar putea reduce preţurile angro ale motorinei cu numai 1-2 dolari pe baril în SUA şi Europa.

Statele Unite sunt exportator net de motorină şi nu au nevoie directă de aprovizionare din Rusia, însă volumele suplimentare ar putea diminua concurenţa pentru livrările americane pe pieţe precum Brazilia şi Turcia.

Presiunile asupra administraţiei Trump cresc înaintea alegerilor legislative din noiembrie. Preţul mediu al motorinei în SUA a ajuns marţi la 6,28 dolari pe galon, cu 72% peste nivelul din aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit AAA.

Benzina obişnuită costa în medie 4,34 dolari pe galon, faţă de 3,08 dolari în urmă cu un an. Scumpirea carburanţilor este alimentată de atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor ruseşti şi de perturbarea producţiei şi transporturilor petroliere din Orientul Mijlociu.

Analiştii avertizează că o reducere durabilă a preţurilor necesită refacerea capacităţilor de rafinare, în condiţiile în care Goldman Sachs estimează că volumul capacităţilor de rafinare indisponibile în Rusia este cu trei milioane de barili pe zi mai mare decât în aceeaşi perioadă a anului trecut.