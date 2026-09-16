Acordul pentru continuarea construcției podului rutier de la Ungheni și a infrastructurii conexe, aprobat de Guvern

Acordul a fost semnat la București, pe 2 iulie 2026, și înlocuiește documentul bilateral semnat în 2022. Vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, a declarat că noul acord reprezintă o continuare a proiectului de construcție a podului Ungheni-Ungheni, început în aprilie 2025, și a dezvoltării infrastructurii moderne.

Potrivit autorităților, actualizarea acestuia a fost necesară pentru a include noi oportunități identificate în timpul implementării proiectului. Acestea vizează organizarea controlului coordonat al trecerii frontierei, extinderea finanțării europene și integrarea în proiect a ultimului tronson al Autostrăzii A8 Târgu Mureș – Iași – Ungheni și a primului sector al viitoarei autostrăzi Ungheni – Chișinău – Odesa.

Conform acordului, România va finanța construcția podului peste Prut, a infrastructurii conexe, a punctului de trecere a frontierei de pe teritoriul său, precum și realizarea a aproximativ 4,7 kilometri de autostradă, a unui drum de legătură și a terminalului logistic Berești, investiții estimate la circa 56 de milioane de euro. Republica Moldova va finanța construcția unui sector de aproximativ 500 de metri de autostradă dintre pod și drumul național R16, investiție estimată la 5 milioane de euro.