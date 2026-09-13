Activele oficiale de rezervă au depășit 5,4 miliarde de euro

Potrivit Băncii Naționale a Moldovei, creșterea rezervelor a fost determinată, în principal, de înregistrarea în favoarea Ministerului Finanțelor a sprijinului bugetar în valoare de 218,20 milioane de euro, debursat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

La majorarea rezervelor au mai contribuit intervențiile de cumpărare, în valoare de 19 milioane de euro, intrările nete aferente rezervelor obligatorii în valută ale băncilor licențiate – 16,03 milioane de euro, precum și veniturile obținute din gestionarea rezervelor valutare – 13,63 milioane de euro.

Totodată, în rezerve au intrat 4,92 milioane de euro reprezentând încasări în favoarea Ministerului Finanțelor, 2,02 milioane de euro din conturile Oficiului de Gestionare a Programelor de Asistență Externă, 0,53 milioane de euro din reevaluarea valorilor mobiliare deținute în portofoliul de investiții și 0,16 milioane de euro din alte intrări nete.

Creșterea rezervelor a fost temperată de deprecierea cursurilor de schimb ale valutelor componente ale rezervelor valutare în raport cu euro, care a generat o diminuare de 34,52 milioane de euro.

De asemenea, rezervele au fost reduse cu 20,86 milioane de euro în urma plăților aferente serviciului datoriei publice externe a Republicii Moldova și cu 2,78 milioane de euro în urma plăților efectuate de Ministerul Finanțelor.