Activitatea Moldova HiTech Park ar putea fi extinsă până la 50 de ani

Consiliul Concurenței avertizează însă că această facilitate poate constitui ajutor de stat și trebuie examinată în raport cu regulile UE. Subiectul a fost discutat la consultările publice organizate de Comisia parlamentară economie, buget și finanțe asupra proiectului de lege, transmite IPN.

Președinta Consiliului Concurenței, Alina Cebotariov, a declarat că instituția a identificat posibile elemente de ajutor de stat și propune ca măsurile de sprijin pentru parc să fie notificate și examinate înainte de aplicare. Totodată, instituția recomandă introducerea în lege a formulării „până la 50 de ani”, întrucât ajutoarele de stat sunt acordate, de regulă, pentru perioade de până la zece ani, cu posibilitatea prelungirii.

În același timp, proiectul prevede declararea ca utilitate publică de interes național a lucrărilor de construcție și dezvoltare a parcului. Întreprinderea administratoare ar urma să poată transmite rezidenților dreptul de superficie, iar cheltuielile administrative din fonduri publice vor fi limitate la 5% pentru proiectele de infrastructură și la 10% pentru programele de dezvoltare.

Președinta Consiliului Moldova HiTech Park, Doina Nistor, a explicat că extinderea perioadei de funcționare a parcului este necesară pentru atragerea investițiilor în cercetare, inovație, robotică, biotehnologii și tehnologii medicale. Potrivit acesteia, termenul actual de 30 de ani este considerat insuficient de potențialii investitori, în raport cu durata de exploatare a infrastructurii planificate.

Un alt subiect discutat a fost interzicerea construcțiilor rezidențiale. Proiectul permite amenajarea căminelor și hotelurilor pentru cazare temporară, dar exclude construcția blocurilor locative și a caselor individuale. Deputatul fracțiunii Alternativa, Ion Chicu, a atras atenția asupra riscului transformării ulterioare a spațiilor de cazare în locuințe, iar deputatul fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate, Vasile Grădinaru, a propus interzicerea expresă a schimbării destinației acestora.

Potrivit calendarului preliminar, parcul ar urma să fie dezvoltat în trei etape, pe parcursul a 20-30 de ani, prima fiind planificată pentru perioada 2027-2030, cu posibilitatea extinderii până în 2031. Aceasta prevede amenajarea infrastructurii pentru companii IT, start-up-uri, centre de date și activități de cercetare.

La finalul consultărilor, deputații au solicitat instituțiilor implicate să prezinte propunerile de modificare până marți, pentru examinarea acestora înainte de lectura a doua a proiectului de lege.