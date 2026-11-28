Potrivit ANSA, în urma controlului oficial inopinat au fost prelevate 16 probe de materii prime, produse alimentare, apă potabilă și de pe suprafețele de lucru, utilaje și ustensile. Bacteria Salmonella Enteritidis, care provoacă toxiinfecții alimentare severe, a fost depistată în trei produse alimentare: un sos pentru sushi, în creveții fierți și în fileul de anghilă. Pe lângă cele trei probe pozitive la Salmonella, în șase probe de produse alimentare și pe ustensile au fost depistate bacterii coliforme, iar într-o probă de somon congelat au fost identificați stafilococi.

Agenția a fost informată despre cazurile de îmbolnăvire pe 11 noiembrie de către Centrul de Sănătate Publică Bălți. Controlul efectuat atunci a scos la iveală mai multe neconformități privind respectarea cerințelor de siguranță alimentară și igienă. Potrivit informațiilor prezentate de operatorul economic, 16 dintre cei 19 angajați ai unității au fost supuși investigațiilor de laborator, rezultatele fiind negative.

Administrația cafenelei a sistat benevol activitatea unității la 16 noiembrie, după primele cazuri de îmbolnăvire. Ulterior, în baza constatărilor controlului oficial și a materialelor acumulate, ANSA a dispus suspendarea activității în condițiile legii. Agenția precizează că măsura dispusă de instituție este distinctă de sistarea benevolă anunțată anterior de administrație.

Verificările au fost extinse și la furnizorii de pește și creveți utilizați de cafenea. Probele prelevate din loturile respective au avut rezultate negative la Salmonella. Totodată, în urma investigațiilor la o exploatație de găini care furniza ouă cafenelei, a fost confirmată bacteria Salmonella Enteritidis într-unul dintre efectivele de păsări. În urma acestei constatări, ANSA a dispus măsuri de retragere din comerț a unor loturi de ouă, dar subliniază că nu e clar dacă aceasta e sursa focarului de toxiinfecție.

Instituția mai precizează că autorizația sanitar-veterinară de funcționare a cafenelei a fost eliberată în 2020, fără termen de valabilitate. ANSA menționează că, deși legală la data emiterii, autorizația de funcționare pe termen nelimitat nu scutește agentul economic de respectarea cerințelor de siguranță a alimentelor și nici nu anulează controalele sau posibilitatea suspendării activității.