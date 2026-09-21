Acuzat în dosarul „Frauda bancară”, Vladimir Andronachi nu s-a prezentat la ședința în care urma să dea declarații

Avocatul său, Vladimir Moșneaga, a declarat pentru IPN că Andronachi se află la muncă peste hotare. Apărătorul nu a precizat în ce țară se află fostul deputat și nici când va reveni în Republica Moldova, dar a menționat că acesta va depune declarații ulterior. Potrivit avocatului, a fost depusă anterior o cerere privind examinarea cauzei în lipsa lui Andronachi, solicitare admisă de instanță.

Cauza lui Vladimir Andronachi a fost disjunsă din dosarul „Frauda bancară” și a fost trimisă în judecată la 10 martie 2023. Procuratura Anticorupție îl acuză de escrocherie și spălare a banilor în proporții deosebit de mari, prin participație complexă, în calitate de organizator, instigator și autor, în interesul unei organizații criminale. În aceeași cauză este vizat și Anatolie Blonschi, care a gestionat mai multe afaceri ale lui Vladimir Andronachi, fiind acuzat de spălare de bani prin complicitate. Procuratura Anticorupție a precizat pentru IPN că acesta s-a prezentat astăzi în instanță și a depus declarații.

Potrivit anchetatorilor, în urma faptelor imputate, statul ar fi fost prejudiciat cu peste 26 de milioane de lei. Procurorii susțin că ar fi fost spălați peste un milion de dolari și aproximativ 800 de mii de euro, prin intermediul unor companii afiliate unor grupuri criminale. Prejudiciul indicat de procurori a fost acoperit prin sechestre aplicate asupra bunurilor.

Pentru infracțiunile imputate, Codul penal prevede până la 15 ani de închisoare pentru escrocherie în proporții deosebit de mari și între 5 și 10 ani pentru spălarea banilor în proporții deosebit de mari.