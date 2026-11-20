Experții spun că acest tip de conținut este „profund condamnabil”, promovează narațiuni false și fac parte dintr-o campanie mai largă de discreditare atât a instituțiilor asociate autorităților constituționale, cât și a procesului de reintegrare a R. Moldova. Mai mult, ei spun că unii părinți sunt presați să-și retragă copiii din școlile cu predare în română, scrie Zugo.md.

În una dintre postări, autorul invocă orele de „Istoria românilor” și sugerează că părinții ar accepta ca elevilor să le fie prezentați drept eroi oameni pe care el îi numește „teroriști”. Mesajul se încheie cu numele unui părinte al cărui copil care, potrivit postării, ar fi absolvit anul acesta un liceu cu predare în română.

Într-o altă postare, autorul îi acuză pe profesorii Liceului „Lucian Blaga” din Tiraspol că le-ar spune elevilor că „naziștii sunt eroi”. Apoi dă numele unei profesoare și invocă paginile pe care aceasta le-ar susține pe rețelele sociale pentru a-i atribui anumite opinii politice.

Iar un al treilea mesaj conține numele a trei părinți, împreună cu mai multe falsuri potrivit cărora „Istoria românilor” e o disciplină care „glorifică ideologia fascistă și îi justifică pe cei care, în 1992, au pus mâna pe arme pentru a-i ucide pe locuitorii din Transnistria”.

Toate cele trei mesaje au fost publicate de același cont anonim în grupuri diferite. Iar acestea nu sunt singurele cazuri. Campania de denigrare are loc în contextul marcării a 35 de ani de la fondarea liceului „Lucian Blaga” din Tiraspol.

„Campanii de propagandă și discreditare” la adresa școlilor cu predare în română

„Nu este prima dată când Tiraspolul folosește narațiunea falsă privind «reabilitarea nazismului» sau «falsificarea istoriei» în raport cu aceste școli”, a declarat pentru ZUGO Mihaela Șerpi, analistă în domeniul drepturilor omului în cadrul Promo-LEX. În ultimii ani, asociația a documentat acuzații similare la adresa profesorilor și a manualelor de istorie în presa controlată de Tiraspol.

„Încă din 1992, Tiraspolul inoculează ideea că Moldova ar „reabilita nazismul”, o narațiune pe care o vedem invocată de Rusia și în războiul de agresiune împotriva Ucrainei. Evident că țintirea acestor școli prin campanii de propagandă și discreditare implică riscuri, pentru că ea contribuie la normalizarea sau jusificarea intimidărilor și presiunilor asupra lor”, a afirmat analista.

„Narațiunile propagandistice respective trebuie analizate și în contextul procesului de reintegrare a țării, pe care Tiraspolul încearcă sistematic să-l discrediteze. Astfel, prin transformarea școlilor cu predare în limba română în sperietori pentru populația locală, Tiraspolul încearcă să slăbească încrederea, în general, în instituțiile statului”

Șerpi avertizează că repetarea acuzațiilor poate ajunge să justifice presiuni concrete.

„Structurile de forță ilegale din regiunea transnistreană intimidează părinții să-și retragă copii din acest instituții de învățământ. Sunt vizați în special persoanele care lucrează în structurile sau întreprinderile regimului. Aceste școli reprezintă o prezență strategică a Republicii Moldova în teritoriul temporar ocupat. Ele sunt singura alternativă la sistemul de învățământ politizat, rusificat și militarizat, controlat de Tiraspol”

Gravitatea acestor presiuni a fost recunoscută și de CtEDO

Analistul politic Mihai Isac afirmă că formulările din postări sunt construite pentru a transforma alegerea unei școli într-o presupusă dovadă de lipsă de loialitate față de administrația separatistă și față de Rusia: „Oamenilor li se transmite că alegerile educaționale ale familiei și opiniile personale sunt urmărite și pot fi folosite împotriva lor oricând de serviciile locale de spionaj. Pe fondul așa-ziselor alegeri prezidențiale de peste câteva săptămâni din regiune, această tactică poate duce la radicalizarea electoratului. (…) Mesajul îi poate descuraja și pe alți părinți, care nu au legături cu regimul de ocupație, să aleagă asemenea școli”.

„Gravitatea presiunilor asupra acestor comunități școlare de limbă a fost recunoscută și de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. În cauza Catan și alții, hotărârea din 2012 a constatat încălcarea dreptului la educație în contextul măsurilor împotriva școlilor cu alfabet latin din regiunea transnistreană”

Potrivit analistului, la fel de semnificativă este menționarea participării părinților la festivități și la oferirea de flori profesorilor: „Până și un gest firesc de recunoștință este prezentat ca suspect. Se încearcă astfel controlarea relațiilor cotidiene dintre oameni. Mai exact cu cine poți colabora, cui îi poți mulțumi și ce instituție poți susține fără să fii expus public”.

„Echivalarea Istoriei românilor cu promovarea fascismului, mecanismul central de demonizare”

Mihai Isac susține că echivalarea studierii „Istoriei românilor” cu promovarea fascismului este mecanismul central de demonizare: „Astfel se formulează acuzații extrem de grave fără să ofere dovezi clare. Asocierea repetată cu nazismul, cu războiul din 1992 și cu presupusa lichidare a statalității transnistrene construiește imaginea unui dușman intern. Părinții și profesorii ajung astfel prezentați drept complici ai unei amenințări colective”.

Miza mai largă, potrivit expertului, este „blocarea contactelor umane dintre cele două maluri ale Nistrului și subminarea reintegrării”.

„Școlile cu predare în română întrețin legături educaționale, culturale și personale cu restul R. Moldova, România și restul Europei. Stigmatizarea lor urmărește să facă aceste legături mai greu de păstrat. Asemenea mesaje pot radicaliza o parte a publicului împotriva propriilor vecini și pot transforma apropierea dintre oameni într-un motiv de suspiciune sau ostilitate. Este o încercare de a dinamita încrederea socială necesară reintegrării”, afirmă el.

„Educația unui copil nu trebuie folosită în scop politic”

El atrage atenția și asupra caracterului vădit imoral al postărilor.

„Este profund condamnabil să expui părinți și profesori umilirii publice pentru alegerea unei școli sau pentru exercitarea profesiei.

Există și un dezechilibru clar, gândit ca un mecanism de presiune. Astfel autorii își ascund identitatea, în timp ce persoanele atacate sunt expuse cu nume, fotografie, ocupație și informații despre familie. (…)

Copiii sunt afectați chiar dacă acuzațiile îi vizează direct pe adulți. Ei pot resimți frica părinților, pot fi stigmatizați pentru școala pe care o frecventează și pot ajunge să creadă că limba în care învață reprezintă ceva rușinos sau periculos. Aceste postări îi atrag într-un conflict politic pe care nu ei l-au ales”, mai afirmă Mihai Isac.

Potrivit lui, este gravă și folosirea memoriei victimelor fascismului și nazismului pentru discreditarea unor persoane.

„Acuzațiile de asemenea natură cer dovezi și rigoare. Utilizarea lor ca etichete împotriva unor familii instrumentalizează tragedii istorice și alimentează ostilitatea. O astfel de tactică este folosită pe scară largă în Rusia, Belarus și regiunile anexate ilegal de Federația Rusă din Ucraina ori Georgia.

Într-o societate normală, un părinte trebuie să poată alege școala copilului fără teama că va fi denunțat public. Un profesor trebuie să poată preda fără să fie prezentat drept dușman al comunității. Demnitatea și drepturile acestor oameni nu depind de aprobarea unor conturi anonime sau de conformarea la opiniile politice dominante în regiune”, a adăugat analistul politic.

ZUGO a solicitat Biroului politici de reintegrare un comentariu despre postările care vizează părinții și profesorii din regiunea transnistreană. Vom actualiza articolul de îndată ce vom primi răspunsul instituției.

Școlile cu predare în română se bucură de tot mai mult succes

În pofida încercărilor de intimidare și a piedicilor puse de regimul separatist, tot mai multe familii aleg școlile cu predare în română din regiunea transnistreană, se arată în raportul „Situația drepturilor omului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova”, realizat de Promo-LEX.

În anul de studii 2026–2027, peste 2.000 de elevi frecventează cele opt instituții cu predare în română din regiune aflate în subordinea Ministerului Educației și Cercetării de la Chișinău.

„În ultimii cinci ani, numărul elevilor din aceste instituții a înregistrat o creștere constantă, inclusiv în rândul copiilor alolingvi, în contextul interesului tot mai mare pentru studierea limbii române și pentru accesul la educație în conformitate cu standardele educaționale naționale. Administrațiile instituțiilor de învățământ au semnalat însă că cererea depășește capacitatea actuală de școlarizare, în principal din cauza spațiilor insuficiente și a sediilor care nu sunt pe deplin adaptate desfășurării procesului educațional. În consecință, unele instituții nu au putut admite toți copiii care au solicitat înscrierea. Este important de remarcat că majorarea numărului de elevi din aceste instituții are loc în contextul unui declin demografic în regiunea transnistreană. În ultimii zece ani, numărul copiilor cu vârste cuprinse între 0 și 18 ani s-a redus cu aproximativ 33%”, se mai arată în raport.