ADEPT propune cinci scenarii pentru reprezentarea satelor mici în consiliile primăriilor amalgamate

Mecanismele sunt propuse în condițiile în care actualul sistem electoral nu garantează că fiecare localitate va avea un reprezentant în noul consiliu local. Astfel, după amalgamare, toate satele vor alege un consiliu comun, iar comunitățile cu populație mai mică riscă să nu obțină niciun mandat.

Primul scenariu propus de ADEPT presupune păstrarea sistemului actual, în care toate localitățile amalgamate aleg un singur consiliu, fără garantarea unor mandate pentru fiecare comunitate. A doua opțiune prevede constituirea unor subdiviziuni electorale din fostele primării, cu repartizarea mandatelor proporțional cu populația și garantarea unui număr minim de locuri pentru fiecare localitate.

Un alt scenariu extinde mecanismul subdiviziunilor electorale și asupra satelor care făceau deja parte din comune înainte de reformă. Iar o altă opțiune presupune majorarea temporară a numărului de consilieri locali la alegerile din 2027, pentru a asigura o reprezentare teritorială mai diversă în primul mandat de după amalgamare, fără a garanta însă mandate pentru fiecare localitate.

O altă propunere vizează crearea unor mecanisme de participare și a unor structuri consultative prin care comunitățile componente să-și poată exprima interesele în procesul decizional, fără modificarea modului de alegere a consiliilor locale.

ADEPT precizează că fiecare dintre cele cinci scenarii are avantaje și limite. Unele ar asigura o reprezentare teritorială mai directă, dar ar necesita modificări legislative și proceduri electorale mai complexe, în timp ce altele ar fi mai ușor de aplicat, fără a garanta însă reprezentarea tuturor comunităților.

Organizația nu susține în mod explicit niciun scenariu, ci doar propune o analiză comparativă care să ajute autoritățile să identifice o soluție ce ar echilibra eficiența administrativă, reprezentarea democratică și costurile reformei.

Potrivit ADEPT, deciziile privind mecanismul de reprezentare trebuie luate înaintea alegerilor locale generale din 2027, care urmează să fie organizate în noua configurație administrativ-teritorială. Eventualele modificări ale regulilor electorale necesită timp pentru pregătire legislativă, tehnică și administrativă.