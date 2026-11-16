Aderarea R. Moldova la UE, cu sau fără regiunea transnistreană. Maia Sandu: Ambele scenarii sunt pe masă

”Ambele opțiuni sunt valabile și, în funcție de cum vom reuși să ne mișcăm și în funcție de context, pentru că cele două opțiuni sau realizarea acestor opțiuni depinde de context... Deci, pentru moment, ambele opțiuni sunt pe masă”, a declarat șeful statului pentru Realitatea.MD.

Referindu-se la parcursul european al Republicii Moldova, președintele a subliniat că progresele înregistrate sunt confirmate de evaluările Comisiei Europene și că procesul de aderare beneficiază de sprijinul statelor membre.

”Toată lumea a putut să vadă și din raportul Uniunii Europene aceste progrese, deci nu sunt doar lucrurile pe care le prezentăm noi despre țara noastră. Avem și confirmarea obiectivă, avem sprijinul tuturor statelor membre. Statele membre spun în continuare că este un proces bazat pe merite”, a afirmat Maia Sandu.

Amintim că, în contextul EU Enlargement Forum 2026, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că Uniunea Europeană poate învăța din experiența Republicii Moldova în consolidarea rezilienței și a democrației.