La 25 noiembrie, Tribunalul Militar nr. 235 din Moscova l-a plasat pe general în arest preventiv pentru două luni. Cazul Grehov este anchetat de Direcția Principală de Investigații Militare a Comitetului de Investigații. Generalul nu își recunoaște vinovăția, transmite DIGI24.ro.

În 2013, Grehov a devenit șef de stat major — prim-adjunct al comandantului forțelor de apărare antiaeriană și antirachetă, iar în 2015 a ocupat o funcție similară în cadrul Forțelor Aeriene. Grehov a fost numit în funcția actuală în 2021. Tot atunci a primit gradul de general-colonel.

Forțele de apărare aeriană din Rusia nu reușesc să facă față atacurilor dronelor și rachetelor ucrainene. În noiembrie, acestea au scos din funcțiune partea rutieră a podului din Crimeea și o parte semnificativă din capacitățile rafinăriei. Volumul de prelucrare a petrolului a scăzut cu 45% în noiembrie, a raportat Reuters, citând surse. Potrivit estimărilor lui Michael Bonert, expert al centrului american de analiză RAND, eficacitatea atacurilor ucrainene a crescut semnificativ.

După demisia lui Șoigu din funcția de ministru al Apărării în mai 2024, aproape o treime dintre conducătorii Ministerului Apărării al Federației Ruse și-au pierdut funcțiile. Din cei 11 adjuncți ai lui Șoigu care ocupau funcții în 2023, doar patru și-au păstrat posturile până în aprilie 2026. La 19 noiembrie, instanța l-a condamnat la zece ani de închisoare pe fostul prim-adjunct al ministrului și unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Șoigu, Ruslan Tsalikov. Foștii adjuncți ai ministrului, Timur Ivanov și Pavel Popov, au primit 13 și, respectiv, 10 ani de închisoare, fostul șef al Direcției Generale de Personal din cadrul Ministerului Apărării, Iuri Kuznețov, a fost condamnat la 12 ani, iar fostul adjunct al șefului Statului Major General, Vadim Șamarin, la șapte ani. Generalul de armată Dmitri Bulgakov se află în arest în cadrul unui dosar de fraudă.