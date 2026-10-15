Administrația Trump păstrează tăcerea în timp ce Rusia lovește cu „drone și rachete” companiile americane în Ucraina

În ultimele câteva luni, Rusia şi-a intensificat atacurile asupra instalaţiilor legate de corporaţiile americane - şi, în general, asupra infrastructurii civile din Ucraina.

Potrivit lui Andy Hunder, preşedintele Camerei de Comerţ Americane din Ucraina, rachetele şi dronele ruseşti au avariat instalaţii aparţinând unora dintre cele mai cunoscute mărci americane, printre care Coca-Cola, PepsiCo, McDonald’s şi Oreo.

Deşi Rusia a încercat şi în trecut să descurajeze afacerile americane de succes, „nu am mai văzut nimic asemănător în ultimele luni”, a declarat Hunder pentru CNN, citat de news.ro.

„Este vorba de atacuri directe cu drone şi rachete, iar ei continuă să le lovească. Se transmite astfel un mesaj că ţintesc companiile americane. Nu vedem nicio reacţie din partea Casei Albe”, a spus el.

„Trebuie să se pună capăt acestei situaţii, deoarece sunt interesele americane, banii americani şi investitorii americani cei care sunt afectaţi şi vizaţi”, a spus el.

Când o dronă rusă a lovit o fabrică Coca-Cola din afara oraşului Kiev la începutul lunii septembrie, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că atacul a reprezentat un „semnal clar” adresat Statelor Unite.

„Astăzi, ruşii au lovit o fabrică Coca-Cola cu o dronă. Coca-Cola a devenit un duşman atât de mare pentru ei, încât o incendiază cu dronele lor Shahed”, a spus Zelenski în discursul său video de seară din 3 septembrie, referindu-se la „dronele de concepţie iraniană”.

„Acesta este un semnal clar din partea Rusiei către America. Ruşii nu pot să nu ştie că este vorba despre o întreprindere americană”, a adăugat Zelenski.

Mai târziu în aceeaşi lună, ruşii au folosit „o dronă de atac” pentru a distruge un depozit utilizat de McDonald’s, a declarat Zelenski într-o postare pe X. McDonald’s Ucraina a confirmat într-un comunicat că „un depozit operat de unul dintre partenerii noştri logistici din regiunea Kievului a fost avariat în urma unui atac cu drone pe 25 septembrie”.

„O dronă de atac - îndreptată împotriva produselor alimentare obişnuite”, a scris el. „Ruşii îşi extind în mod constant operaţiunea de escaladare: companii americane şi din alte ţări, centre de date, furnizori de internet - pentru Rusia, viaţa de zi cu zi în sine este pur şi simplu o ţintă”.

McDonald’s Ucraina a declarat că, din cauza pagubelor suferite, restaurantele sale oferă un meniu redus.

PepsiCo a recunoscut într-o declaraţie de la sfârşitul lunii august că o unitate de producţie din regiunea Nikolaiev a fost avariată, dar nu s-au înregistrat victime.

Nu există un consens în rândul companiilor americane prezente pe teren cu privire la măsura în care doresc să vorbească public despre faptul că au fost lovite „sau să dezvăluie faptul că au fost ţinta unor atacuri în repetate rânduri”, a declarat pentru CNN un fost înalt funcţionar al Departamentului de Stat.

„Unele companii chiar doresc să abordăm această problemă”, a repetat Hunder, dar altele „acţionează cu mare prudenţă”.

Cu toate acestea, mai mulţi parlamentari democraţi din SUA au solicitat public Casei Albe să ia mai multe măsuri pentru a proteja companiile americane din Ucraina şi pentru a condamna acţiunile Moscovei. Ucraina a subliniat că aceste atacuri constituie un motiv suplimentar pentru intensificarea sprijinului în domeniul apărării, astfel încât să poată asigura o protecţie suficientă companiilor americane prezente pe teren.