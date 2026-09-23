Administrator interimar la Aeroportul Mărculești de aproape trei ani. Explicațiile APP

Șeful Direcției administrare corporativă, metodologii și reglementări din cadrul APP, Natalia Patrașcu, a declarat că Nicolae Clichici exercită funcția de administrator interimar al Aeroportului Mărculești din 12 decembrie 2023. Potrivit ei, despre organizarea concursului s-a discutat încă din 2024, însă procedura nu a fost inițiată.

„Având în vedere că la acel moment se lucra la modificarea legii prin care urma să fie transmisă o parte din infrastructura care este gestionată de către instituție, nu se considera oportună inițierea unui concurs”, a spus Natalia Patrașcu.

Explicația a fost contestată de președintele Comisiei de anchetă, deputatul Dinu Plîngău.

„Ce înseamnă – nu se considera oportun? Legea spune că trebuie să facem concurs”, a spus deputatul.

Natalia Patrașcu a precizat că APP va organiza concursul pentru funcția de administrator. Ea a explicat că, în perioada respectivă, era în desfășurare și inventarierea activelor întreprinderii.

„O să facem și concurs. Eu vă spun situația reală care era. Se făcea la acel moment inventarierea totală a activelor. El cunoaște mai bine situația care este în cadrul entității”, a spus reprezentanta APP.

Reprezentanții APP au mai declarat în cadrul ședinței că instituția insistă pe lângă consiliile de administrație să inițieze concursuri pentru toate entitățile în care funcțiile de administrator sunt ocupate interimar. Potrivit lor, funcțiile trebuie să fie ocupate prin concurs.

Aeroportul Internațional Mărculești este o întreprindere de stat aflată în administrarea Agenției Proprietății Publice și are 76 de angajați. În 2025, întreprinderea a înregistrat venituri din vânzări de 14,2 milioane de lei, dar a raportat o pierdere netă de 14,1 milioane de lei. În 2024, pierderea netă a fost de 23,5 milioane de lei, iar în 2023 – de 18 milioane de lei.