Administratorul unei companii din Chișinău, reținut într-un dosar de escrocherie. Prejudiciul depășește două milioane de lei

Potrivit anchetatorilor, bărbatul s-ar fi prezentat drept administrator autorizat și ar fi propus mai multor companii participarea la o licitație pentru un teren din Chișinău, evaluat la aproximativ șapte milioane de lei.

Pentru participare, acesta ar fi solicitat plata unui acont pentru teren și a unor taxe, iar după încasarea banilor și-ar fi însușit mijloacele financiare. În dosar figurează mai multe părți vătămate.

Ofițerii CNA, sub conducerea Procuraturii Anticorupție, au efectuat percheziții la domiciliul suspectului și au ridicat probe considerate relevante pentru anchetă.

Administratorul a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolator. Oamenii legii încearcă să stabilească toate circumstanțele cazului și dacă în presupusa schemă au fost implicate și alte persoane.