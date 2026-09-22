Deschide.md

Administratorul unei companii din Chișinău, reținut într-un dosar de escrocherie. Prejudiciul depășește două milioane de lei

Deschide.MD
Actualizat la:
Administratorul unei companii din Chișinău, reținut într-un dosar de escrocherie. Prejudiciul depășește două milioane de lei

Administratorul unei companii din Chișinău a fost reținut pentru 72 de ore, fiind bănuit de escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Potrivit Centrului Național Anticorupție, acesta ar fi încasat bani de la mai mulți agenți economici, cărora le-ar fi propus să participe la o presupusă licitație pentru vânzarea unui teren din capitală. Prejudiciul estimat depășește două milioane de lei.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul s-ar fi prezentat drept administrator autorizat și ar fi propus mai multor companii participarea la o licitație pentru un teren din Chișinău, evaluat la aproximativ șapte milioane de lei.

Pentru participare, acesta ar fi solicitat plata unui acont pentru teren și a unor taxe, iar după încasarea banilor și-ar fi însușit mijloacele financiare. În dosar figurează mai multe părți vătămate.

Ofițerii CNA, sub conducerea Procuraturii Anticorupție, au efectuat percheziții la domiciliul suspectului și au ridicat probe considerate relevante pentru anchetă.

Administratorul a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolator. Oamenii legii încearcă să stabilească toate circumstanțele cazului și dacă în presupusa schemă au fost implicate și alte persoane.

Distribuie articolul:FacebookTelegram

PUBLICITATE

Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

Abonează-te la Deschide.md