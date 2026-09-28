Adolescentă de 14 ani, la spital după ce ar fi consumat alcool în compania unui grup de minori, la Ceadîr-Lunga

Potrivit Poliției, unul dintre adolescenții aflați la fața locului a solicitat intervenția unei ambulanțe.

Fata a fost transportată la Spitalul Raional Ceadîr-Lunga, unde i se acordă îngrijiri medicale.

Polițiștii documentează cazul și urmează să stabilească toate circumstanțele, inclusiv împrejurările în care minora ar fi consumat alcool.

În acest context, Poliția îndeamnă părinții să discute cu copiii despre riscurile consumului de alcool și să acorde o atenție sporită anturajului și activităților acestora.