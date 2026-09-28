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Adolescentă de 14 ani, la spital după ce ar fi consumat alcool în compania unui grup de minori, la Ceadîr-Lunga

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Adolescentă de 14 ani, la spital după ce ar fi consumat alcool în compania unui grup de minori, la Ceadîr-Lunga

O adolescentă de 14 ani a ajuns în stare de inconștiență la spital, după ce ar fi consumat alcool în timp ce se afla împreună cu un grup de adolescenți pe malul unui lac din Ceadîr-Lunga. Cazul a fost înregistrat în seara zilei de 28 septembrie.

Potrivit Poliției, unul dintre adolescenții aflați la fața locului a solicitat intervenția unei ambulanțe.

Fata a fost transportată la Spitalul Raional Ceadîr-Lunga, unde i se acordă îngrijiri medicale.

Polițiștii documentează cazul și urmează să stabilească toate circumstanțele, inclusiv împrejurările în care minora ar fi consumat alcool.

În acest context, Poliția îndeamnă părinții să discute cu copiii despre riscurile consumului de alcool și să acorde o atenție sporită anturajului și activităților acestora.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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