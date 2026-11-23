Șeful statului a avertizat că Rusia poartă două războaie interconectate: unul convențional împotriva Ucrainei și altul cognitiv împotriva democrațiilor europene, prin care încearcă să divizeze societățile, să erodeze încrederea în instituții și să slăbească sprijinul pentru Kiev.

”Rusia nu are nevoie să învingă armatele Europei dacă poate submina voința politică din spatele lor”, a declarat Maia Sandu.

Președintele a îndemnat statele europene să își consolideze mecanismele de prevenire a ingerințelor electorale, avertizând că operațiunile de influență sunt pregătite cu mult înaintea scrutinelor.

”Vreau să avertizez fiecare stat care se pregătește de alegeri. Cu mult înainte ca o campanie electorală să înceapă, banii încep să fie alocați. De aceea, protejarea alegerilor trebuie să înceapă cu mult înainte de campanie”, a subliniat șeful statului.

Maia Sandu a prezentat experiența Republicii Moldova, unde, potrivit estimărilor autorităților, Rusia ar fi cheltuit echivalentul a aproximativ 2% din PIB pentru a influența alegerile. Printre metodele utilizate, președintele a enumerat cumpărarea voturilor, finanțarea ilegală a partidelor, instruirea unor tineri pentru provocarea violențelor, recrutarea unor preoți pentru răspândirea propagandei, atacurile cibernetice și alertele false cu bombă la secțiile de votare din străinătate.

Potrivit Maiei Sandu, obiectivul Moscovei a fost ”să înlocuiască libertatea de decizie a cetățenilor cu deciziile luate la Moscova”.

Un alt element esențial în combaterea ingerințelor rusești, a afirmat președintele, este identificarea și blocarea surselor de finanțare a acestor operațiuni.

”Trebuie să urmărim banii și să destructurăm rețelele din spatele acestor operațiuni. Aceste operațiuni depind de bani. O bună parte este direcționată prin canale ilicite, folosind intermediari și structuri financiare pentru a ascunde originea și destinația banilor”, a explicat Maia Sandu.

În acest context, șeful statului l-a menționat pe Ilan Șor, condamnat în dosarul fraudei bancare și fugit de justiția Republicii Moldova, despre care a afirmat că a orchestrat de la Moscova o mare parte a ingerințelor rusești în procesele electorale de la Chișinău.

Președintele a invocat și activitatea companiei A7, asociată lui Șor, despre care a declarat că a fost desemnată luna trecută de Trezoreria SUA drept organizație criminală transnațională. Potrivit Maiei Sandu, rețeaua ar fi facilitat inclusiv eludarea sancțiunilor împotriva Rusiei și tranzacții legate de vânzările de petrol iranian și achizițiile de armament.

”Rețelele folosite pentru interferențe în alegerile moldovenești sunt folosite pentru a ajuta Rusia și Iranul să evite sancțiunile internaționale. Ceea ce amenință democrația noastră este parte a unui pericol mult mai larg la adresa securității internaționale. Așa că trebuie să urmărim acești bani, să împărtășim informații și să sancționăm persoanele responsabile”, a declarat președintele.

Maia Sandu a cerut și schimbarea modului în care democrațiile europene comunică despre amenințările rusești. Potrivit acesteia, simpla dezmințire a informațiilor false nu este suficientă, deoarece permite Kremlinului să stabilească subiectele dezbaterii publice.

”Prea des suntem doar defensivi, negând acuzațiile Rusiei, corectând falsurile și răspunzând la fricile pe care le provoacă. Dacă ne petrecem tot timpul răspunzând Rusiei, îi permitem Rusiei să decidă despre ce vorbim”, a avertizat șeful statului.

Președintele a subliniat că guvernele trebuie să explice mai clar valorile democratice, importanța sprijinului acordat Ucrainei și consecințele pe care le-ar avea succesul agresiunii ruse.

”Dacă Rusia luptă pentru inimile și mințile oamenilor, investigațiile și verificarea faptelor nu vor fi suficiente. Trebuie și noi să mobilizăm inimile și mințile”, a declarat Maia Sandu.

Totodată, aceasta a pledat pentru un nou angajament comun al guvernelor și cetățenilor în privința protejării păcii, inclusiv prin explicarea necesității investițiilor în apărare.

”Pentru generații întregi, mulți europeni au trăit fără teama că un război ar putea distruge tot ceea ce au construit. Astăzi, protejarea păcii va necesita luarea unor decizii dificile. Guvernele trebuie să fie transparente despre pericolele la care suntem expuși și despre investițiile necesare pentru a ne apăra. Trebuie să explicăm aceste alegeri și să ascultăm cetățenii”, a afirmat președintele.

Referindu-se la situația din Republica Moldova, Maia Sandu a declarat că, în 2026, au fost înregistrate peste 80 de incidente cu drone rusești. Potrivit acesteia, fiecare incident este urmat de campanii de manipulare menite să provoace teamă și să submineze încrederea populației în capacitatea statului de a o proteja.

”Mai întâi îi fac pe oameni să se simtă în pericol, după care încearcă să-i convingă că este și mai periculos să se apere”, a explicat șeful statului, referindu-se la propaganda care prezintă investițiile în apărare drept o pregătire pentru război.

În același context, președintele a reiterat că neutralitatea constituțională nu trebuie confundată cu lipsa capacităților de apărare.

”Republica Moldova este un stat neutru, dar asta nu înseamnă că trebuie să fie slabă în fața agresiunilor externe sau să facă față provocărilor de securitate singură. Ne întărim capacitățile de apărare, aprofundăm cooperarea practică cu NATO, susținem Ucraina și învățăm din experiența sa”, a declarat Maia Sandu.

Șeful statului a subliniat că stabilitatea Republicii Moldova contribuie direct la securitatea Ucrainei, amintind că cele două state au peste 1.200 de kilometri de frontieră comună.

”Dacă Rusia ar fi reușit să-și aducă interpușii la putere în Republica Moldova, Ucraina ar fi avut un regim ostil de-a lungul acestei frontiere, fiind forțată să redirecționeze resurse de pe front. În schimb, Ucraina are un vecin prietenos”, a afirmat președintele.

Maia Sandu a reiterat și obiectivul Republicii Moldova de a încheia negocierile de aderare la Uniunea Europeană în 2028, subliniind că integrarea europeană reprezintă o componentă esențială a securității statului.

În încheiere, președintele a avertizat că Rusia încearcă să convingă societățile europene că victoria sa este inevitabilă și că statele mici nu pot rezista presiunilor Kremlinului.

”Știm care sunt pericolele care ne așteaptă, dar știm și ce putem obține împreună”, a conchis Maia Sandu.

În cadrul reuniunii de la Berlin, Maia Sandu a primit Premiul ”Femeia pentru Pace și Securitate” 2026, acordat de Adunarea Parlamentară a NATO.