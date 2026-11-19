Contractul a fost încheiat cu Estate Invest Company. Potrivit administratorului aeroportului, Sergiu Spoială, proiectul urmărește extinderea spațiilor destinate pasagerilor, reorganizarea fluxurilor și modernizarea echipamentelor.

Potrivit proiectului, zonele de check-in și de predare a bagajelor vor fi reorganizate, iar cele de așteptare și îmbarcare vor fi extinse. De asemenea, vor fi amenajate porți suplimentare de îmbarcare și culoare noi la controlul de securitate.

Proiectul mai prevede instalarea porților automate pentru verificarea pașapoartelor, modernizarea sistemelor de transport și scanare a bagajelor, precum și amenajarea unor toalete suplimentare, a unei noi camere pentru mamă și copil și instalarea unor ascensoare.

Potrivit lui Sergiu Spoială, în perioada următoare va începe organizarea șantierului, conform graficului de execuție. Aeroportul va informa pasagerii despre eventualele modificări ale traseelor de acces și circulație prin terminal.

Compania Estate Invest Company, administrată de Ion Magaliuc, a fost vizată anterior de investigații jurnalistice privind construcția unui complex rezidențial pe strada Bucovina 3 din Chișinău, în apropiere de Port Mall. Potrivit RISE Moldova, instanța a dispus suspendarea autorizațiilor de construcție până la soluționarea procesului privind anularea acestora. Cu toate acestea, jurnaliștii au relatat că lucrările pe șantier au continuat.

Numele companiei apare și într-o afacere imobiliară în care sunt implicați foștii parlamentari PAS, Alexandr Trubca și Viorel Barda. Potrivit investigației, firmele asociate acestora au participat la achiziționarea unui teren de 80 de ari în comuna Trușeni, pentru un proiect realizat de Estate Invest Company. Totodată, RISE Moldova a relatat că administratorul companiei și concubina acestuia au donat fiecare câte 80.000 de lei Partidului Acțiune și Solidaritate în campania electorală din 2025. Trubca a declarat că, la momentul semnării contractului, nu putea anticipa aceste donații sau problemele juridice ale companiei.