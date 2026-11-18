În prima etapă, nu vor mai fi difuzate anunțurile generale automate privind începutul și încheierea înregistrării la zbor, precum și cele referitoare la aterizarea aeronavelor.

Informațiile despre zboruri vor putea fi consultate pe ecranele din terminal, pe tabloul online sau în aplicația aeroportului „Your Accessible Flight”, disponibilă gratuit în App Store și Google Play. Aceasta oferă date despre statutul zborurilor, porțile de îmbarcare, ghișeele de check-in, precum și despre facilitățile și serviciile de accesibilitate ale aeroportului.

Administrația îndeamnă pasagerii să verifice periodic informațiile despre zboruri și eventualele modificări ale porților de îmbarcare, în special după trecerea controalelor și pe durata așteptării în terminal. Prezentarea la timp la poarta de îmbarcare rămâne responsabilitatea fiecărui pasager, iar călătorii sunt îndemnați să nu se bazeze exclusiv pe anunțurile sonore.

Potrivit administrației, implementarea conceptului „Silent Airport” va avea loc etapizat, prin orientarea pasagerilor către mijloacele vizuale și digitale de informare. Pasagerii care au nevoie de informații suplimentare sau de sprijin se pot adresa personalului aeroportului.