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Aeroportul Internațional Chișinău scoate la licitație un spațiu pentru prestarea serviciilor de închiriere auto

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Aeroportul Internațional Chișinău scoate la licitație un spațiu pentru prestarea serviciilor de închiriere auto

Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga” anunță desfășurarea licitației cu strigare pentru locațiunea unui spațiu destinat prestării serviciilor de închiriere auto. E vorba de o suprafață de 7,8 metri pătrați amplasată în zona comună Sosiri a terminalului, transmite IPN.

Potrivit administrației aerogării, spațiul va fi utilizat ca oficiu pentru deservirea pasagerilor care optează pentru servicii de închiriere auto. Cererile de participare pot fi depuse până la 5 octombrie, ora 17:00.

Cei interesați trebuie să îndeplinească o serie de condiții, cum ar fi: minimum trei ani de experiență în domeniul închirierii auto și dovada că au în proprietate autoturisme din diferite clase. Persoanele juridice vor achita inclusiv o taxă de participare de 10 de mii de lei.

Licitația va avea loc pe 8 octombrie, la ora 09:00, în sala de protocol a blocului administrativ al Aeroportului.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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