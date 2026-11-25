Potrivit site-ului companiei, Inamstro a prestat servicii pentru grupul Lukoil, aflat în prezent sub sancțiunile SUA în contextul războiului din Ucraina, și pentru Aeroportul Internațional Vnukovo din Moscova. G4Media a reconstituit presupusele conexiuni ale administratorilor companiei din Iași cu grupările oligarhice și persoane condamnate în dosarele privind Furtul Miliardrului.

Primul administrator al Inamstro SRL Iași a fost Andrei Domașcan. Ulterior, acesta a fost înlocuit de Denis Țugulschi. Tatăl acestuia, Dumitru Țugulschi, a fost condamnat în Republica Moldova într-un dosar privind Frauda Bancară. Mai exact, pe 26 aprilie 2026, Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a dispus încasarea de la Dumitru Țugulschi, Ghenadie Cernei, Victoria Hvorostovscaia, Valerian Cristea și Igor Bodorin, persoană asociată cu grupul criminal Șor, a sumei de aproape 2,4 miliarde de lei, în beneficiul Băncii Comerciale Unibank, aflată în proces de lichidare.

Contactați de G4Media.ro, reprezentanții din România ai dezvoltatorului imobiliar au respins afirmațiile sau presupunerile potrivit cărora investițiile realizate de Inamstro în România ar fi fost finanțate din bani proveniți din fraudarea instituțiilor bancare.

„În privința celorlalte întrebări referitoare la diferite persoane fizice, relațiile personale sau familiale ale acestora și eventualele legături cu anumite state ori regiuni, considerăm că asemenea aspecte nu au nicio legătură cu activitatea INAMSTRO”, a subliniat compania.

Fondatorii Inamstro și Mitropolia Moldovei

Inamstro SRL este o companie de construcții din Iași, înființată în 2016 de o societate cu același nume din Republica Moldova, deținută la rândul ei de oamenii de afaceri Nicolae Ionichi, Veronica Verejan și Vitalie Verejan. Inamstro a anunțat demararea mai multor proiecte imobiliare de amploare în România, unele dintre cele mai cunoscute fiind în zone rezidențiale.

Firma-mamă, cu același nume, a fost înființată în 2006, potrivit G4Media.ro.

În 2023, Radio Europa Liberă a relatat că omul de afaceri Nicolae Ionichi are o relație mai veche cu Mitropolia Moldovei, fiind menționat în comunicatele instituției drept „binefăcător și ctitor” al mai multor lăcașuri sfinte. Pentru aceste merite, în 2016, el a fost decorat de Mitropolitul Vladimir cu ordinul bisericesc „Sf. Paisie Velicicovschi”, gradul II.

În 2022, Ionichi și partenerul său de afaceri, Vitalie Verejan, au avut o întrevedere cu mitropolitul la Reședința Mitropolitană din Chișinău. „În cadrul discuției, interlocutorii au relatat întâistătătorului despre acțiunile ctitoricești întreprinse în ultima perioadă și au fost stabilite mai multe proiecte de activitate pentru viitor”, se menționa în comunicatul Mitropoliei Moldovei.

Tot în 2022, arhiepiscopul de Ungheni și Nisporeni, Petru, cu binecuvântarea Mitropolitului Vladimir, a oficiat o liturghie în biserica „Tuturor Sfinților” din satul Gordinești, raionul Rezina, localitatea de baștină a omului de afaceri. Slujba a avut loc la invitația lui Ionichi și a preotului din localitate. La final, arhiepiscopul Petru i-a decorat pe Ionichi și Verejan cu distincția Episcopiei de Ungheni și Nisporeni „Icoana Maicii Domnului”, pentru „aportul și susținerea” oferite lăcașurilor de cult.

La sfârșitul anului 2022, și vicarul mitropolitan, episcopul Ioan de Soroca, a oficiat o liturghie la biserica din Gordinești. El a transmis un mesaj de „mulțumire și recunoștință” din partea Mitropolitului Vladimir pentru cei doi fondatori ai companiei Inamstro, în semn de apreciere pentru sprijinul acordat bisericilor și mănăstirilor.

Nicolae Ionichi a ajuns în atenția presei după ce compania Inamstro SRL, în care deține o treime din acțiuni alături de Vitalie Verejan și soția acestuia, a demarat mai multe proiecte imobiliare care au generat scandaluri, plângeri și litigii cu primării și instituții de stat.

Scandalurile în care a fost implicată Inamstro

Centrul de Investigații Jurnalistice scria încă din 2017 despre aceste cazuri, pornind de la construcția unui sediu pentru Centrul de Medicină Sportivă „Atletmed”, pe strada Vissarion Belinski din Chișinău. Centrul oferă servicii medicale sportivilor. În 2014, Guvernul a permis construirea unui bloc pe terenul instituției, care urma să includă atât încăperi pentru „Atletmed”, cât și apartamente destinate vânzării de către dezvoltatorul imobiliar, transmite TVR Moldova.

Potrivit investigației, firma Inamstro SRL „a fost găsită rapid, iar toate actele permisive au fost eliberate de municipalitate”. Locatarii din apropierea șantierului s-au plâns că în casele lor au apărut fisuri și că nu au fost consultați înainte de începerea lucrărilor. Aceștia au acționat compania în judecată. Nicolae Ionichi a respins acuzațiile și a declarat că ar fi vorba despre „blocaje intenționate”.

O altă companie în care Nicolae Ionichi era cofondator, Bon Ton & Company, apare într-o investigație TV8 din 2021 despre privatizarea unor bunuri ale statului la prețuri derizorii. Firma a cumpărat un spațiu nelocativ de 234 de metri pătrați, situat pe strada Ismail din centrul Chișinăului, cu 775.000 de lei, echivalentul a aproximativ 3.200 de lei pentru un metru pătrat. Valoarea cadastrală a imobilului era însă de 2,8 milioane de lei.

În 2016, clădirea, aflată în apropierea Academiei de Teologie Ortodoxă, a fost ipotecată la bancă pentru un credit de șase milioane de lei. Reprezentanții companiei au explicat atunci că autoritățile sunt cele care stabilesc prețurile de privatizare, iar imobilul a fost gajat împreună cu alte bunuri.

Compania Inamstro SRL apare și într-un material al Ziarului de Gardă despre companiile cu interese economice în Chișinău care au finanțat reparația mai multor obiective social-culturale din capitală. Primarul Ion Ceban a participat alături de Vitalie Verejan la deschiderea zonei pietonale din parcul „Butoiaș”, din sectorul Buiucani. Amenajarea zonei pietonale a fost finanțată de Inamstro SRL, iar Verejan a explicat că de aceasta vor beneficia și locatarii complexului construit de companie în apropiere.

Angajat la Sheriff și Trans-Oil. Cine este fostul administrator al companiei din Iași?

În 2016, când au înființat subsidiara din Iași, Nicolae Ionichi și partenerii săi de afaceri l-au numit administrator pe Andrei Domașcan, potrivit documentelor companiei.

În perioada regimului Plahotniuc (2016-2019), Domașcan a fost angajat la SA Moldovagaz, companie care asigura transportul și tranzitul gazelor rusești în și prin Republica Moldova, și la Calea Ferată din Moldova. Anterior, timp de șapte ani, el a condus întreprinderi din cadrul holdingului Sheriff, deținut de oligarhii transnistreni Viktor Gușan și Ilia Kazmalî, potrivit unei investigații a Ziarului de Gardă. La sfârșitul anului 2025, Ucraina a aplicat sechestru pe unele proprietăți ale lui Viktor Gușan, deoarece firmele acestuia ar fi furnizat bunuri și servicii complexului militar-industrial rus.

De asemenea, potrivit CV-ului său, înainte de a ajunge la Inamstro, Domașcan a fost reprezentant în România al firmei Floarea Internațional SRL București, parte a grupului de firme Trans-Oil, controlat de Vaja Jhashi. În 2017, la două săptămâni după ce presa locală din Iași a semnalat apropierea lui Domașcan de interesele rusești, acționarii din Chișinău l-au schimbat din funcția de administrator și l-au numit în locul său pe Denis Țugulschi, un tânăr cu dublă cetățenie, română și moldovenească.

Avertizorul citat de G4Media.ro a semnalat și faptul că în sentința de condamnare a lui Veaceslav Platon, condamnat în 2017 la 18 ani de închisoare, apare și Inamstro SRL. Compania este menționată cu bunuri în valoare de 170.000 de euro, reprezentând contravaloarea a 31.450 de metri pătrați de plăci ceramice, în lista proprietăților și bunurilor asupra cărora a fost instituit sechestru pentru acoperirea parțială a prejudiciului cauzat de inculpat.

Episodul legat de condamnarea lui Veaceslav Platon

Referitor la acest aspect, reprezentanții Inamstro SRL Iași au declarat pentru G4Media.ro că suma de 170.000 de euro reprezintă contravaloarea unui lot de 31.450 de metri pătrați de plăci ceramice, care a făcut obiectul unei operațiuni comerciale desfășurate în cadrul activității obișnuite a societății.

„La acea perioadă, INAMSTRO desfășura inclusiv activități de producere și comercializare a plăcilor ceramice, deținând o unitate de producere în Republica Moldova. În cadrul acestor activități a fost efectuată o comandă pentru procurarea plăcilor ceramice în valoare de 170.000 de euro, sumă care a fost încasată de societate în baza tranzacției comerciale respective”, se arată în răspunsul companiei.

Reprezentanții Inamstro au mai explicat că, înainte de livrarea mărfii, autoritățile au verificat proveniența banilor utilizați de firma care a făcut comanda. În acest context, asupra lotului de plăci ceramice a fost aplicat sechestru. „Prin urmare, includerea bunurilor aparținând INAMSTRO în actele judiciare are la origine această operațiune comercială și măsurile dispuse în cadrul procedurii penale, dar nu o constatare privind participarea societății la fraudarea instituțiilor bancare”, a precizat compania.

Inamstro a invocat și decizia Curții Supreme de Justiție din 14 noiembrie 2018, în care figurează în calitate de „parte civilmente responsabilă”, în legătură cu bunurile indicate în factura fiscală din 29 septembrie 2016.

Compania susține că această calitate procesuală trebuie delimitată de cea a unei persoane acuzate sau condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni și că simpla menționare într-o hotărâre judecătorească, precum și instituirea sechestrului asupra bunurilor sale nu demonstrează participarea la activitățile infracționale investigate.

Reacția companiei la presupusele relații cu Platon și Plahotniuc

„Pentru cei ce cunosc piața de construcţii şi imobiliară din Iaşi este uşor să identifice momentul în care o multitudine de firme cu acționariat din statul vecin, inclusiv Inamstro, au intrat în activitate în ţara noastră, iar situația coincide cu perioada imediat următoare fraudării celor trei bănci din Republica Moldova”, a declarat avertizorul de integritate pentru G4Media.ro.

În replică, referitor la potențialele legături dintre Veaceslav Platon, Vladimir Plahotniuc, furtul miliardului și Inamstro, compania a declarat că „nu are nicio legătură cu aceste persoane sau cu activitățile atribuite acestora și respingem categoric insinuările privind existența vreunor legături”.

Societatea susține că nu a participat la fraudarea instituțiilor bancare și respinge asocierea activității sale economice cu asemenea fapte. Totodată, Inamstro afirmă că activitatea unei persoane fizice sau juridice trebuie analizată individual, cu respectarea prezumției de nevinovăție.

„Respingem afirmațiile sau presupunerile potrivit cărora investițiile realizate de INAMSTRO în România ar fi fost finanțate din mijloace provenite din fraudarea instituțiilor bancare. Existența unei operațiuni comerciale în Republica Moldova, care a făcut obiectul unor măsuri procesual-penale, nu constituie un temei pentru asemenea concluzii. Mai mult, societatea a fost, în ultimii ani, supusă controalelor planificate din partea autorităților fiscale, iar organele de control nu au identificat careva finanțări din partea vreunor bănci fraudate, în folosul societății”, se menționează în răspunsul companiei pentru G4Media.ro.

Referitor la implicarea celorlalte persoane asociate companiilor Inamstro în relații cu Rusia, firma a comunicat că „asemenea aspecte nu au nicio legătură cu activitatea INAMSTRO. Nu vom formula aprecieri asupra vieții private sau a activităților unor terțe persoane în baza unor presupuneri ori asocieri indirecte”.

„Reiterăm că reputația INAMSTRO a fost construită în timp, iar numele și experiența ne permit să atragem investiții private în dezvoltarea proiectelor imobiliare. Din acest motiv, Vă rugăm să Vă bazați doar pe fapte dovedite, nu pe insinuări și să evitați «crearea» de conexiuni dintre INAMSTRO cu persoane, țări sau instituții bancare. (…) INAMSTRO, atât în Republica Moldova cât și în România, își desfășoară activitatea economică în conformitate cu legislația și respinge asocierea nejustificată a denumirii și activității sale cu presupuse fapte ilicite ale unor terțe persoane”, se menționează în răspunsul companiei.