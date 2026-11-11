Agenția de Mediu avertizează asupra unor mesaje false expediate în numele instituției

Potrivit instituției, au fost semnalate cazuri în care agenții economici, inclusiv membrii sistemelor colective de responsabilitate extinsă a producătorului, au primit mesaje de pe adresa mediu.gov.md@gmail.com.

În corespondența respectivă sunt prezentate informații și recomandări privind conformarea la prevederile legislației de mediu, inclusiv termenele de îndeplinire a obligațiilor legale și activitatea sistemelor colective.

Agenția de Mediu precizează că adresa electronică respectivă nu îi aparține, iar mesajele expediate prin intermediul acesteia nu reprezintă comunicări oficiale.

Instituția îndeamnă destinatarii să verifice cu atenție proveniența și autenticitatea mesajelor, în special atunci când acestea conțin indicații privind îndeplinirea unor obligații legale.

Totodată, Agenția de Mediu subliniază că simpla utilizare a denumirii instituției sau a unor referințe la documente oficiale nu garantează autenticitatea corespondenței.

Pentru verificarea informațiilor, agenții economici sunt îndemnați să utilizeze exclusiv canalele oficiale de comunicare: adresa electronică am@am.gov.md și pagina web www.am.gov.md.

Agenția de Mediu precizează că rămâne disponibilă pentru a oferi clarificări privind obligațiile prevăzute de legislația de mediu și recomandă utilizarea surselor oficiale pentru prevenirea dezinformării și a eventualelor neclarități.