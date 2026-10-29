Agricultorii protestează în timp ce Parlamentul dezbate prelungirea licențierii importurilor

Aceștia solicită și modificarea legislației, astfel încât Guvernul să poată prelungi mecanismul fără a fi necesară o nouă intervenție a Parlamentului de fiecare dată. Totodată, fermierii au anunțat că se confruntă și cu alte probleme. Potrivit lor, Guvernul nu ține cont de solicitările legate de rambursarea accizei la motorină pentru fermierii micro, mici și mijlocii, de plățile directe la hectar pe 2026 pentru producătorii de sfeclă, de plățile directe pentru cultivatorii de cereale și oleaginoase micro, mici și mijlocii din 2027 și de renunțarea la taxarea inversă în agricultură.

Guvernul a aprobat în ședința de miercuri proiectul de lege privind licențierea importurilor de grâu, porumb și floarea-soarelui până la 31 decembrie. Pentru a intra în vigoare, el trebuie să fie adoptat de Parlament în două lecturi.

Actualul mecanism de licențiere a importurilor expiră pe 31 octombrie. Potrivit Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, prelungirea acestuia este necesară în contextul scăderii prețurilor de import la floarea-soarelui și al dificultăților logistice din regiunea Mării Negre, care afectează exportul producției agricole moldovenești.