AIE: Criza de motorină ar putea să se prelungească până în 2027

Marjele de rafinare la motorină, diferența de preț dintre motorină și țiței, au atins valori record de aproape 95 de dolari pe baril în septembrie, după ce capacitatea redusă de rafinare, din cauza atacurilor care au legătură cu războiul din Iran, a dus la scăderea producției, transmite Agerpres.

„Piețele de motorină au rămas sub o presiune semnificativă, întrucât perturbările prelungite ale aprovizionării au dus la reducerea stocurilor, contrar tiparelor sezoniere, înaintea lucrărilor de mentenanță a rafinăriilor care au loc toamna și a vârfului de cerere din timpul iernii”, a precizat AIE.

Potrivit AIE, oferta de motorină a scăzut cu 1,7 milioane de barili pe zi în trimestrul al treilea, deoarece conflictul din Iran a limitat livrările prin Strâmtoarea Ormuz, o cale navigabilă vitală pentru transportul unor volume mari de petrol și produse rafinate din Golf, în timp ce Rusia, unul dintre cei mai mari exportatori mondiali de combustibili rafinați, a fost nevoită să reducă producția de motorină din cauza atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor sale.

Agenția cu sediul la Paris prognozează o redresare a activităților globale de rafinare spre sfârșitul acestui an, ceea ce ar trebui să ajute la începerea refacerii stocurilor, însă acest lucru va fi insuficient pentru a compensa deficitul acumulat în cursul anului 2026.

În prezent, statele membre AIE își coordonează eforturile pentru a pune pe piață 100 de milioane de barili de petrol și motorină din rezervele strategice, în încercarea de a tempera prețurile pe fondul presiunilor politice și economice tot mai mari.

Motorina este o componentă esențială a economiei globale, alimentând camioanele care transportă alimente și bunuri manufacturate, utilajele grele de pe șantierele de construcții și navele. De asemenea, este utilizată pe scară largă pentru încălzire.

„Prețurile record la motorină generează deja consecințe economice ample, ducând la creșterea costului bunurilor și afectând veniturile reale, activitatea economică și inflația”, a subliniat AIE.

Agenția Internațională pentru Energie este principalul organism de consiliere pe probleme energetice al celor mai dezvoltate 29 de state. Organizația a fost înființată ca răspuns la primul șoc petrolier din 1973–1974, pentru a coordona eliberarea de petrol din stocurile de rezervă.