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AIPA va achita subvenții pentru circa 3 700 de cereri depuse de fermieri în 2025

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AIPA va achita subvenții pentru circa 3 700 de cereri depuse de fermieri în 2025

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) anunță că a reluat procesul de autorizare a plăților complementare pentru cererile depuse de fermieri în anul 2025. Potrivit instituției, astfel va fi posibilă acordarea subvențiilor pentru aproximativ 3 700 de cereri, transmite IPN.

Măsura a fost aprobată în cadrul celei de-a doua ședințe a Comitetului național de monitorizare a Programului strategic al politicii agricole pentru perioada 2026-2030.

Potrivit AIPA, membrii Comitetului au decis redistribuirea mijloacelor financiare rămase neutilizate pentru unele forme de subvenționare, alocate din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, către forma de sprijin „plăți complementare”.

Resursele vor fi direcționate către măsuri de sprijin precum accesarea creditelor investiționale, dezvoltarea agriculturii ecologice și defrișarea plantațiilor.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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