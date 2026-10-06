AIPA va achita subvenții pentru circa 3 700 de cereri depuse de fermieri în 2025

Măsura a fost aprobată în cadrul celei de-a doua ședințe a Comitetului național de monitorizare a Programului strategic al politicii agricole pentru perioada 2026-2030.

Potrivit AIPA, membrii Comitetului au decis redistribuirea mijloacelor financiare rămase neutilizate pentru unele forme de subvenționare, alocate din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, către forma de sprijin „plăți complementare”.

Resursele vor fi direcționate către măsuri de sprijin precum accesarea creditelor investiționale, dezvoltarea agriculturii ecologice și defrișarea plantațiilor.