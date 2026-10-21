Air Serbia va opera zboruri directe între Chișinău și Belgrad, începând cu iunie 2027

Zborurile vor fi operate de patru ori pe săptămână, în zilele de luni, joi, vineri și sâmbătă, cu aeronave de tip ATR 72-600.

Totodată, prin hubul Air Serbia de pe Aeroportul „Nikola Tesla” din Belgrad, pasagerii vor putea accesa conexiuni către destinații din Europa, America de Nord și Asia, în funcție de programul de zbor și de disponibilitatea legăturilor.

„Venirea Air Serbia la Chișinău reprezintă un pas important în diversificarea ofertei de zboruri pentru pasagerii noștri. Ruta spre Belgrad aduce atât o nouă destinație directă, cât și acces la rețeaua internațională a companiei. Ne concentrăm pe atragerea unor parteneri care să ofere conexiuni utile și mai multe opțiuni de călătorie, contribuind astfel la dezvoltarea turismului și a relațiilor economice ale Republicii Moldova”, a declarat Sergiu Spoială, administratorul Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău.

Rețeaua Air Serbia include destinații precum New York, Chicago, Shanghai și Guangzhou, iar parteneriatele cu alte companii aeriene extind posibilitățile de călătorie dincolo de propria rețea.

Noua rută va fi inaugurată într-un an aniversar pentru Air Serbia. În 2027, compania marchează un secol de tradiție aviatică, începută în 1927, odată cu înființarea Aeroput.