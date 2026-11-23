AKIS este un mecanism de colaborare între cei care produc și cei care folosesc cunoștințele din domeniul agricol. Acesta urmărește să faciliteze transferul rezultatelor cercetărilor către fermieri, dar și prezentarea problemelor întâmpinate de agricultori, pentru ca soluțiile propuse să răspundă cât mai bine nevoilor din teren.

„Cunoștințele există, dar nu circulă. Rezultatele cercetării ajung greu din laborator, în câmp și la fermier”, a explicat Rodica Reșitca, șefa Direcției cercetare, formare și consultanță în agricultură din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Ea a precizat că sistemul va include instruirea agricultorilor și a consultanților, servicii de consiliere la fermă, loturi demonstrative și grupuri de inovare. Prin intermediul acestora, fermierii, cercetătorii și consultanții vor putea lucra împreună pentru a identifica și testa soluții la probleme concrete.

Sistemul va reuni autorități, universități, instituții de cercetare, asociații profesionale, companii private și parteneri de dezvoltare. Un rol important îl vor avea consultanții agricoli, care vor face legătura dintre cercetare și fermieri. În luna decembrie urmează să aibă loc prima rundă de selectare a consultanților care vor fi incluși în lista AKIS. Totodată, din 2027, Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală va activa și prin intermediul centrelor regionale de la Bălți și Cahul.

Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Eugeniu Osmochescu, a declarat că noul sistem va facilita accesul agricultorilor la programele europene de cercetare și dezvoltare. El a menționat în special programul Horizon Europe, pentru care bugetul propus în următorul ciclu, din 2028, este de 158 de miliarde de euro. „Noi trebuie să facem totul posibil acum, în 2026, în 2027 și în 2028, să aducem cât mai multă cunoștință și să beneficiem de tot ce ni se oferă”, a afirmat ministrul.

Secretara generală adjunctă a Guvernului, Lilia Dabija, a explicat că lansarea AKIS face parte din cele 153 de măsuri asumate de Republica Moldova prin Planul de Creștere, care trebuie realizate până în luna decembrie a acestui an. Ea a precizat că, dacă această acțiune va fi confirmată ca fiind îndeplinită, țara va beneficia de un sprijin bugetar european de 11,6 milioane de euro. Potrivit ei, banii vor susține dezvoltarea regională, proiectele de infrastructură și sistemele informaționale. Deviza noastră la Guvern este: Republica Moldova livrează, Uniunea Europeană debursează”, a declarat aceasta.

Lansarea sistemului AKIS a avut loc în cadrul Forumului Național „AgroCunoștințe” 2026, desfășurat în perioada 17-23 noiembrie, la Bălți, Cahul și Chișinău. În cadrul întâlnirilor regionale, cercetătorii au prezentat soluții testate pentru probleme din agricultură, inclusiv hibrizi de porumb, metode de protecție a solului și culturi rezistente la secetă, care pot fi aplicate începând cu următorul sezon agricol.