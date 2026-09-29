„Al treilea sezon” al operațiunii „Vivaldi”. Ucraina anunță noi câștiguri în Donețk și peste 2.000 de pierderi în rândul rușilor

Satele Ridkodub, Nove și Katerynivka au fost eliberate, în timp ce controlul deplin al Ucrainei a fost restabilit asupra localităților Karpivka și Novomykhailivka, relatează Kyiv Independent, citat de DIGI24.ro.

Cea mai recentă actualizare oficială privind operațiunea ofensivă, care pe cea mai mare parte a duratei sale s-a desfășurat în condiții stricte de securitate operațională, indică faptul că au fost eliberați recent 51 de kilometri pătrați, ceea ce duce suprafața totală a teritoriului recucerit oficial până acum la 176 de kilometri pătrați.

Această etapă, descrisă drept „al treilea sezon” al operațiunii Vivaldi, s-a soldat cu peste 2.000 de pierderi în rândul forțelor ruse și cu capturarea a peste 250 de soldați ruși, potrivit lui Bilețki.

„Ideea că «rușii nu se predau», prezentată în filme, s-a transformat în practică în capitularea unor unități întregi – inclusiv ofițeri, piloți și artileriști”, a declarat generalul.

„Sperăm să îi schimbăm în curând pentru soldații ucraineni aflați în prezent în captivitate”, a mai spus el.

„În realitate, inamicul nu a observat lovitura principală”

Operațiunea „Vivaldi”, ofensiva Corpului 3 de Armată în zona orașului Lîman, din nordul regiunii Donețk, a fost făcută publică abia pe 15 septembrie, deși canalele rusești de Telegram favorabile războiului și cercetătorii independenți din domeniul informațiilor din surse deschise (OSINT) urmăreau atacurile ucrainene din zonă încă de la sfârșitul primăverii lui 2026.

Operațiunea urmărește eliminarea unei mari proeminențe a frontului rusesc care s-a format în urma luptelor din ultimul an, una dintre cele două direcții majore prin care Rusia încerca să încercuiască pozițiile ucrainene rămase în regiune.

Cele mai recente informații aduc câștigurile teritoriale raportate oficial mai aproape de cele prezentate de analiștii OSINT și de canalele rusești de Telegram favorabile războiului, care au relatat că forțele ucrainene au înaintat până la râul Jerebeț.

„Una dintre cele mai importante componente ale succesului nostru a fost reprezentată de operațiunile de inducere în eroare”, a spus Bilețki. „În urma acestora, inamicul a fost convins că direcția principală a atacului nostru era axa Șandriholove–Zelena Dolîna.”

„Acest lucru i-a determinat să își consume inutil rezervele în contraatacuri în acea direcție; în realitate, inamicul nu a observat lovitura principală, care a vizat cucerirea localității Nove.”

Un exemplu rar de succes ofensiv

Cele două „sezoane” anterioare ale operațiunii Vivaldi au fost anunțate în actualizări similare: primul, pe 15 septembrie, când ofensiva a primit acest nume, iar al doilea, pe 20 septembrie, când a fost anunțată eliberarea satelor Șandriholove și Derîlove.

Operațiunea reprezintă un exemplu rar de succes ofensiv al forțelor ucrainene, obținut în pofida unui dezavantaj major în ceea ce privește efectivele și a dominației „zonei de ucidere” controlate de drone deasupra liniei frontului.

Potrivit Corpului 3 de Armată, succesul a fost posibil datorită neutralizării dronelor și logisticii ruse, precum și utilizării creative a tehnologiei, inclusiv a dronelor terestre.

În noua actualizare, Bilețki a relatat că, în timpul ofensivei, au fost folosite transportoare blindate sovietice modificate drept drone terestre „kamikaze”.