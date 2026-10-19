Alegătorii care nu se pot deplasa la secțiile de votare pot solicita urna mobilă pentru alegerile din 1 noiembrie

În ziua alegerilor, cererile pot fi aprobate până la ora 14:00, doar în baza unui certificat sau a unei adeverințe medicale. De urna mobilă pot beneficia alegătorii care, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice, nu pot merge la sediul secției de votare.

Persoanele care nu se pot deplasa pentru a depune personal cererea o pot transmite prin intermediul unui membru al familiei, al lucrătorului social sau, după caz, al asistentului social comunitar. Cererea trebuie completată personal de alegător și însoțită de copia actului de identitate, precum și de documentele care justifică solicitarea, cum ar fi un certificat sau o adeverință medicală.

Cererile privind votarea la locul aflării pot fi semnate electronic și expediate la adresa oficială de e-mail a organului electoral.

În ziua scrutinului, președintele biroului electoral al secției de votare desemnează cel puțin doi membri care se deplasează cu urna mobilă și materialele necesare la locul unde se află alegătorul, pentru ca acesta să își poată exercita dreptul la vot.

Pe 1 noiembrie, în Republica Moldova vor avea loc alegeri locale noi în șase localități, pentru funcțiile de primar și consilieri locali, iar în satul Delacău, raionul Anenii Noi, va fi organizat un referendum local.