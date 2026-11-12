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Alegătorii care și-au schimbat recent domiciliul în aceeași circumscripție vor putea vota pe 15 noiembrie la noua adresă

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Alegătorii care și-au schimbat recent domiciliul în aceeași circumscripție vor putea vota pe 15 noiembrie la noua adresă

Alegătorii din Găgăuzia care și-au schimbat domiciliul sau reședința temporară în cadrul aceleiași circumscripții electorale uninominale cu mai puțin de trei luni înainte de alegerile din 15 noiembrie vor putea vota la secția de votare corespunzătoare noii adrese. O decizie în acest sens a fost aprobată de Comisia Electorală Centrală, transmite IPN.

Potrivit CEC, noua prevedere se aplică atât la alegerea deputaților în Adunarea Populară, cât și la scrutinul pentru funcția de bașcan al Găgăuziei.

Totodată, Comisia a stabilit modul de introducere a rezultatelor numărării voturilor în sistemul informațional „Alegeri”. Datele din procesele-verbale vor fi introduse de președintele biroului electoral al secției de votare, după verificarea corectitudinii acestora și semnarea documentelor de către toți membrii biroului.

De asemenea, buletinele de vot completate greșit vor fi anulate prin perforare de către biroul electoral, în prezența alegătorului, cu aplicarea mențiunii „Completat greșit de alegător”.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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