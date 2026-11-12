Alegătorii care și-au schimbat recent domiciliul în aceeași circumscripție vor putea vota pe 15 noiembrie la noua adresă

Potrivit CEC, noua prevedere se aplică atât la alegerea deputaților în Adunarea Populară, cât și la scrutinul pentru funcția de bașcan al Găgăuziei.

Totodată, Comisia a stabilit modul de introducere a rezultatelor numărării voturilor în sistemul informațional „Alegeri”. Datele din procesele-verbale vor fi introduse de președintele biroului electoral al secției de votare, după verificarea corectitudinii acestora și semnarea documentelor de către toți membrii biroului.

De asemenea, buletinele de vot completate greșit vor fi anulate prin perforare de către biroul electoral, în prezența alegătorului, cu aplicarea mențiunii „Completat greșit de alegător”.