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Alegătorii din Găgăuzia pot solicita urna mobilă pentru scrutinul din 15 noiembrie

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Alegătorii din Găgăuzia pot solicita urna mobilă pentru scrutinul din 15 noiembrie

Alegătorii din UTA Găgăuzia care nu se pot deplasa la secțiile de votare pot solicita să voteze la locul aflării, cu urna mobilă, la scrutinul din 15 noiembrie. Comisia Electorală Centrală precizează că cererile se depun în scris, până pe 14 noiembrie, ora 14:00, transmite IPN.

Potrivit CEC, în ziua scrutinului, solicitările pot fi aprobate până la ora 14:00, doar în baza unui certificat sau a unei adeverințe medicale.

Alegătorii care nu se pot deplasa, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice, pentru a depune personal cererea, o pot transmite prin intermediul unui membru al familiei, al lucrătorului social sau al asistentului social comunitar. Cererea trebuie completată personal de alegător și însoțită de copia actului de identitate, precum și, după caz, de documentele care justifică solicitarea.

Cererile pot fi depuse și la adresa oficială de e-mail a biroului electoral, cu aplicarea semnăturii electronice.

În ziua alegerilor, cel puțin doi membri ai biroului electoral, desemnați de președintele acestuia, se vor deplasa la locul aflării alegătorului cu urna mobilă și materialele necesare pentru exercitarea dreptului de vot.

Pe 15 noiembrie, vor avea loc alegerile pentru funcția de bașcan al Găgăuziei și alegerile pentru Adunarea Populară. Peste 129 de mii de alegători din Găgăuzia sunt așteptați la urne.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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