Alegătorii din Găgăuzia pot solicita urna mobilă pentru scrutinul din 15 noiembrie

Potrivit CEC, în ziua scrutinului, solicitările pot fi aprobate până la ora 14:00, doar în baza unui certificat sau a unei adeverințe medicale.

Alegătorii care nu se pot deplasa, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice, pentru a depune personal cererea, o pot transmite prin intermediul unui membru al familiei, al lucrătorului social sau al asistentului social comunitar. Cererea trebuie completată personal de alegător și însoțită de copia actului de identitate, precum și, după caz, de documentele care justifică solicitarea.

Cererile pot fi depuse și la adresa oficială de e-mail a biroului electoral, cu aplicarea semnăturii electronice.

În ziua alegerilor, cel puțin doi membri ai biroului electoral, desemnați de președintele acestuia, se vor deplasa la locul aflării alegătorului cu urna mobilă și materialele necesare pentru exercitarea dreptului de vot.

Pe 15 noiembrie, vor avea loc alegerile pentru funcția de bașcan al Găgăuziei și alegerile pentru Adunarea Populară. Peste 129 de mii de alegători din Găgăuzia sunt așteptați la urne.