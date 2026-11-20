Solicitările se depun în scris la biroul electoral al secției de votare. În ziua scrutinului, cererile vor putea fi aprobate până la ora 14:00, cu condiția prezentării unui certificat sau a unei adeverințe medicale.

Persoanele care nu se pot deplasa pentru a depune cererea o pot transmite prin intermediul unui membru al familiei, al lucrătorului social sau al asistentului social comunitar, după caz. Cererea trebuie completată personal de alegător și însoțită de o copie a actului de identitate și, dacă este necesar, de documentele medicale justificative.

Cei care au semnătură electronică pot transmite cererile la adresa oficială de e-mail a biroului electoral. În ziua alegerilor, cel puțin doi membri ai biroului electoral, desemnați de președintele acestuia, se vor deplasa la locul aflării alegătorului cu urna mobilă și materialele necesare pentru exercitarea dreptului de vot.

Turul al doilea al alegerilor regionale din UTA Găgăuzia va avea loc pe 29 noiembrie. Pentru funcția de bașcan vor concura Alexandr Stoianoglo și Fiodor Gagauz. Tot atunci se va desfășura și turul al doilea al alegerilor pentru Adunarea Populară în 21 de circumscripții electorale, precum și votarea repetată în circumscripția Baurci nr. 12, unde scrutinul din 15 noiembrie a fost declarat nevalabil.