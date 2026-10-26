Alegătorii din Găgăuzia pot verifica listele electorale și pot solicita corectarea erorilor până pe 8 noiembrie

CEC menționează că verificarea poate fi efectuată online, pe platforma verifica.cec.md, sau direct la biroul electoral al secției de votare corespunzătoare domiciliului ori reședinței temporare. Alegătorii pot solicita includerea sau excluderea din listele electorale, precum și corectarea datelor personale sau ale altor alegători. Pentru asta, trebuie prezentate documente care confirmă necesitatea modificărilor.

Autoritatea electorală precizează că fiecare cetățean cu drept de vot poate figura într-o singură listă electorală și la o singură secție de votare. Persoanele care au atât domiciliu, cât și reședință temporară valabilă, sunt înscrise în lista corespunzătoare reședinței temporare, dacă aceasta a fost înregistrată cu minimum trei luni înainte de primul tur de scrutin.

Comisia îndeamnă alegătorii să verifice din timp informațiile pentru a evita eventualele neclarități în ziua votării.

Pe 15 noiembrie, în UTA Găgăuzia sunt programate alegerile pentru Adunarea Populară și pentru funcția de bașcan. Votanții sunt repartizați în 35 de circumscripții electorale. Pentru funcția de bașcan au fost înregistrați opt candidați, iar pentru cele 35 de mandate din Adunarea Populară candidează 135 de persoane. Pentru organizarea celor două scrutine au fost constituite 67 de secții de votare.