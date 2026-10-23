Alegătorii vor putea vota în baza actului de identitate din aplicația EVO la scrutinele din noiembrie

Potrivit Comisiei Electorale Centrale, pentru a se identifica prin intermediul aplicației, alegătorii vor scana codul QR afișat la masa operatorului electoral, vor verifica datele și vor confirma transmiterea acestora. După validarea informațiilor de către operator, alegătorul va putea ridica buletinul de vot.

Prezentarea actului de identitate digital este opțională. Alegătorii vor putea folosi în continuare buletinul de identitate în format fizic, iar procedura de votare pe buletin de hârtie va rămâne neschimbată. CEC precizează că inițiativa urmărește extinderea posibilității de identificare a alegătorilor cu acte digitale la următoarele scrutine naționale.

Pe 1 noiembrie vor avea loc alegeri locale noi pentru alegerea primarului în Cairaclia și Novosiolovca din raionul Taraclia, Costești din raionul Râșcani, Hăsnășenii Mari din raionul Drochia, precum și Chirsova din UTA Găgăuzia. În satul Tomai din UTA Găgăuzia sunt programate alegeri pentru Consiliul sătesc, iar în satul Delacău din raionul Anenii Noi va avea loc un referendum local privind interzicerea exploatării resurselor minerale la mai puțin de un kilometru de intravilanul localității. Totodată, pe 15 noiembrie, vor avea loc alegerile pentru funcția de bașcan și pentru Adunarea Populară a Găgăuziei.