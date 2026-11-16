Alegeri în Găgăuzia: 13 candidați au obținut peste 50% din voturi pentru Adunarea Populară

Comisia Electorală Centrală a verificat 66 din cele 67 de precese-verbale. CEC deocamdată nu a recepționat un proces-verbal din circumscripția Cazaclia nr. 24, unde câștigă candidatul independent Diulgher Alexandr.

Potrivit rezultatelor preliminare, din cei 13 candidați care au obținut majoritatea voturilor, trei sunt reprezentanți ai Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), iar zece sunt independenți.

Cei trei candidați ai PSRM sunt Fazlî Piotr, care a acumulat 55,38% din voturi în circumscripția Vulcănești nr. 10, Untu Nicolae – 51,71% în circumscripția Carbalia nr. 23 și Chiciuc Dmitri – 66,54% în circumscripția Congazcicul de Sus nr. 29.

Printre candidații independenți care au obținut majoritatea voturilor se numără Delibaltov Nicolai, care a acumulat 100% din sufragii în circumscripția Chioselia Rusă nr. 33, Diulgher Alexandr – 67,49% în Cazaclia nr. 24 și Ianioglo Piotr – 64,74% în Cioc-Maidan nr. 17.

Alți candidați independenți care au depășit pragul de 50% sunt Diulgher Grigori (51,39%) în Beșalma, Panov Alexandr (52,31%) în Bugeac, Raia Nicolai (58,45%) în Dezghingea, Andrușoi Nicolai (59,57%) în Joltai, Bejenar Gheorghii (62,11%) în Gaidar, Burgudji Ivan (53,43%) în Chiriet-Lunga și Manastîrlî Dmitri (57,29%) în Copceac.

Pentru cele 35 de mandate în Adunarea Populară au concurat 132 de candidați, dintre care 42 au fost desemnați de partide politice, iar 90 au candidat independent.

Prezența la vot la scrutinul pentru Adunarea Populară a fost de 37,60%. La urne s-au prezentat 48.749 de alegători, dintre care 48.366 au votat pe listele de bază, iar 383 pe liste suplimentare.

Alegerile pentru Adunarea Populară se desfășoară în sistem uninominal, în 35 de circumscripții electorale, fiecare alegând câte un deputat. Candidatul care obține peste 50% din voturile valabil exprimate câștigă mandatul din primul tur. Dacă niciun concurent nu întrunește această majoritate, se organizează turul al doilea, la care participă primii doi candidați care au acumulat cele mai multe voturi. Pentru validarea scrutinului este necesară o prezență de cel puțin 25% dintre alegătorii înscriși în listele electorale din fiecare circumscripție. În turul al doilea, pragul de participare este de 20%.

Tot duminică, 15 noiembrie, în UTA Găgăuzia au avut loc alegeri pentru funcția de bașcan al autonomiei. Niciunul dintre cei opt candidați nu a obținut peste 50% din voturile valabil exprimate, astfel că va fi organizat turul al doilea. În cursa finală se vor confrunta candidatul independent Alexandr Stoianoglo și candidatul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Fiodor Gagauz.