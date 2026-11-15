Alegeri în Găgăuzia // Circa 28 de mii de persoane au votat până la ora 14:00

Astfel, până la această oră, la urnele de vot s-au prezentat peste 27 900 de alegători, ceea ce reprezintă 21.6%.

Dintre cei care s-au prezentat la urnele de vot, peste 54% sunt femei.

Cei mai activi sunt votanții cu vârsta cuprinsă între 66 și 75 de ani (47,28%), fiind urmați de cei cu vârsta cuprinsă între 56 și 65 de ani (35,62%).

De menționat că astăzi în Găgăuzia au loc alegerile pentru funcția de deputat în Adunarea Populară, precum și alegerile pentru funcția de bașcan (guvernator). Pentru cele 35 de mandate de deputat sunt înregistrați 132 de candidați, iar pentru cea de bașcan candidează 8 persoane.

La urnele de vot sunt așteptați peste 129 de mii de alegători. Toate cele 67 de secții de votare s-au deschis la ora 07:00 și se vor închide la ora 21:00.