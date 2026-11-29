Duminică, 29 noiembrie, în UTA Găgăuzia se desfășoară turul al doilea al alegerilor pentru funcția de bașcan, precum și pentru funcția de deputat în Adunarea Populară, în 21 de circumscripții electorale. Totodată, în circumscripția electorală nr. 12 Baurci are loc votarea repetată pentru alegerea unui deputat.

Pentru cele două scrutine, CEC a tipărit în total 223 633 de buletine de vot, disponibile în limbile română, găgăuză și rusă.

În toate secțiile de votare funcționează sistemul de înregistrare video, activ de la începerea pregătirilor pentru deschiderea secțiilor și până la finalizarea numărării voturilor și totalizarea rezultatelor.

Pentru ca turul al doilea al alegerilor să fie declarat valabil, la urne trebuie să se prezinte cel puțin 20% dintre alegătorii înscriși în listele electorale. În cazul alegerilor pentru funcția de bașcan, pragul se calculează la nivelul întregii autonomii, iar în cazul alegerilor pentru Adunarea Populară – separat, în fiecare dintre cele 21 de circumscripții. La Baurci, votarea repetată va fi considerată valabilă indiferent de numărul participanților la scrutin.

Până pe 28 noiembrie, autoritățile electorale au înregistrat 1 877 de cereri de votare la locul aflării. Alegătorii care nu se pot deplasa la secțiile de votare mai pot depune cereri până la ora 14:00, acestea urmând să fie însoțite de un certificat medical.

CEC îndeamnă alegătorii să urmărească informațiile oficiale ale organelor electorale și să verifice sursa, data și contextul mesajelor despre alegeri înainte de a le distribui pe rețelele sociale.

Secțiile de votare vor rămâne deschise până la ora 21:00.