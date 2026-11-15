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Alegeri în Găgăuzia // Peste 6600 de alegători s-au prezentat la urnele de vot în primele trei ore

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Alegeri în Găgăuzia // Peste 6600 de alegători s-au prezentat la urnele de vot în primele trei ore

Peste 6600 de persoane și-au exercitat dreptul de vot până la ora 10:00 în cadrul alegerilor din Găgăuzia. Datele au fost prezentate de Comisia Electorală Centrală.

Astfel, în primele trei ore de la deschiderea secțiilor de votare, la urne s-au prezentat 6670 de alegători, ceea ce reprezintă 5,16%.

De menționat că astăzi în Găgăuzia au loc alegerile pentru funcția de deputat în Adunarea Populară, precum și alegerile pentru funcția de bașcan (guvernator). Pentru cele 35 de mandate de deputat sunt înregistrați 132 de candidați, iar pentru cea de bașcan candidează 8 persoane.

La urnele de vot sunt așteptați peste 129 de mii de alegători. Toate cele 67 de secții de votare s-au deschis la ora 07:00 și se vor închide la ora 21:00.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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