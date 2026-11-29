Din cei 39 347 de alegători care și-au exercitat dreptul la vot în cadrul scrutinului pentru alegerea bașcanului, 55,38% sunt femei și 44,62% – bărbați.

În cele 21 de circumscripții electorale, unde se desfășoară turul al doilea al alegerilor pentru desemnarea deputaților în Adunarea Populară a Găgăuziei, au votat 30 054 de alegători, ceea ce reprezintă 31,85% din numărul celor înscriși în listele electorale. Dintre aceștia, 55,7% sunt femei și 44,3% – bărbați.

În localitatea Baurci, unde are loc votarea repetată pentru alegerea deputatului în Adunarea Populară a Găgăuziei, prezența la urne a ajuns la 24,06%, fiind înregistrați 1 658 de votanți.

Cea mai ridicată rată de participare la vot, potrivit datelor prezentate de CEC pe categorii de vârstă, se înregistrează în rândul alegătorilor cu vârste cuprinse între 66 și 75 de ani – 59,11%, urmați de cei cu vârste între 56 și 65 de ani – 46,10%. În categoria tinerilor cu vârste între 18 și 25 de ani, indicatorul este de 16,07%.

Între timp, potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul General al Poliției, au fost înregistrate 15 incidente privind posibile încălcări ale legislației electorale. Este vorba despre zece cazuri de presupusă transportare organizată a alegătorilor către secțiile de votare, două cazuri de agitație electorală și afișare a materialelor electorale, precum și alte trei incidente în cadrul scrutinului.

Alegătorii mai au la dispoziție trei ore pentru a-și exercita dreptul la vot. Toate cele 67 de secții de votare vor rămâne deschise până la ora 21:00.