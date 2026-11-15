Alegeri în Găgăuzia // Primele încălcări, înregistrate de Poliție

Astfel, până la ora 11:00, Poliția a înregistrat două cazuri când la o distanță de până la 100 de metri de la secțiile de votare au fost prezente materiale electorale. Incidentele au avut loc în localitățile Vulcănești și Ceadîr-Lunga.

Totodată, la Vulcănești și Copceac au fost înregistrate câte un caz de agitație electorală – lucru care este interzis de legislație.

La fel, oamenii legii au documentat 11 cazuri când persoane străine, care nu sunt membri ai secțiilor de votare sau observatori, s-au prezentat la secțiile de votare.

Potrivit IGP, în 9 cazuri, a fost încălcat secretul votului, iar în alte două, la Vulcănești și Etulia – alegătorul a fost influențat de persoane străine.

La Chioselia Rusă, președintele secției de votare păstra buletinele de vot pe masă, și nu în safeu, așa cum prevede legislația.