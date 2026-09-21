Alegeri în Rusia // MAE condamnă deschiderea ilegală a secțiilor de vot în stânga Nistrului

Potrivit diplomației de la Chișinău, organizarea unui proces electoral de către Federația Rusă pe teritoriul Republicii Moldova, în afara controlului autorităților constituționale și fără consimțământul acestora, contravine principiilor dreptului internațional.

MAE precizează că Moscova a fost informată în repetate rânduri că nu poate deschide secții de votare în regiunea transnistreană fără acordul Chișinăului. Cetățenii ruși aflați în Republica Moldova își puteau exercita dreptul de vot la secțiile constituite pe teritoriul controlat de autoritățile constituționale, susține ministerul.

Totodată, MAE subliniază că scrutinul organizat de Rusia în regiunea transnistreană nu produce efecte juridice asupra statutului acesteia și nu poate afecta statutul regiunii ca parte integrantă a Republicii Moldova.

Chișinăul anunță că își rezervă dreptul de a întreprinde măsurile diplomatice pe care le consideră necesare și că va continua cooperarea cu partenerii internaționali pentru apărarea suveranității și integrității teritoriale a statului.

Alegerile pentru Duma de Stat a Federației Ruse s-au desfășurat în perioada 18–20 septembrie 2026. Și Ministerul de Externe al României a condamnat organizarea secțiilor de votare ruse în regiunea transnistreană fără consimțământul autorităților constituționale de la Chișinău.