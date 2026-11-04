Alegeri SUA // Democrații preiau controlul Congresului, o lovitură dură pentru Trump

Amploarea și întinderea „valului democrat” au început să devină tot mai clare; partidul a obținut victorii în state considerate mult timp inaccesibile, inclusiv în bastioane conservatoare precum Carolina de Sud, Texas și Iowa, notează agerpres.ro.



Acest val democrat a scos în evidență frustrarea profundă a alegătorilor față de modul în care Trump a gestionat economia, precum și față de decizia sa de a declanșa un război împotriva Iranului în luna februarie - o mișcare ce a dus la o creștere bruscă a prețurilor la combustibil. În numeroase sondaje, alegătorii și-au exprimat îngrijorarea cu privire la costul vieții și furia față de modul în care Trump a abordat această problemă.