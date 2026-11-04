Amploarea și întinderea „valului democrat” au început să devină tot mai clare; partidul a obținut victorii în state considerate mult timp inaccesibile, inclusiv în bastioane conservatoare precum Carolina de Sud, Texas și Iowa, notează agerpres.ro.
Acest val democrat a scos în evidență frustrarea profundă a alegătorilor față de modul în care Trump a gestionat economia, precum și față de decizia sa de a declanșa un război împotriva Iranului în luna februarie - o mișcare ce a dus la o creștere bruscă a prețurilor la combustibil. În numeroase sondaje, alegătorii și-au exprimat îngrijorarea cu privire la costul vieții și furia față de modul în care Trump a abordat această problemă.
Alegeri SUA // Democrații preiau controlul Congresului, o lovitură dură pentru Trump
Democrații au obținut marți majoritatea atât în Senat, cât și în Camera Reprezentanților, în alegerile de la jumătatea mandatului, înregistrând victorii de amploare care au pătruns adânc în fiefurile republicane, în timp ce zeci de milioane de alegători i-au transmis o critică usturătoare președintelui Donald Trump, transmite miercuri Reuters.
Amploarea și întinderea „valului democrat” au început să devină tot mai clare; partidul a obținut victorii în state considerate mult timp inaccesibile, inclusiv în bastioane conservatoare precum Carolina de Sud, Texas și Iowa, notează agerpres.ro.