Alegerile din Găgăuzia pot fi validate. A fost atins pragul minim de participare de 25%

Dintre aceștia, 32.138 au votat pe listele de bază, iar 234 – pe listele suplimentare. Potrivit Consiliului Electoral Central al Găgăuziei, cea mai ridicată prezență la vot s-a înregistrat până acum în circumscripția electorală Bugeac nr. 15, unde au votat 572 de alegători, reprezentând 41,94%. O prezență de peste 30% este în circumscripțiile Etulia nr. 20, Ferapontievca nr. 21, Carbalia nr. 23, Cazaclia nr. 24 și Cotovscoe nr. 32.

La polul opus se situează circumscripția electorală Baurci nr. 12, unde au votat 1 221 de alegători, ceea ce reprezintă 17,70%.

Locuitorii Găgăuziei își aleg astăzi bașcanul și reprezentanții în Adunarea Populară. Pentru funcția de conducător al regiunii sunt opt candidați, iar pentru cele 35 de mandate de deputat concurează 132 de candidați. La urne sunt așteptați peste 129 de mii de alegători din regiune. Aceștia își pot exercita dreptul de vot în baza cărții de identitate, a buletinului de identitate, inclusiv provizorii, sau pașaportului moldovenesc, chiar dacă are termenul de valabilitate expirat. Cele 67 de secții de votare au fost deschise la ora 07:00 și se vor închide la ora 21:00.