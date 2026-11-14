Alegerile în Găgăuzia // Poliția anunță măsuri sporite pentru prevenirea încălcărilor electorale

„Vom acționa cu responsabilitate și imparțialitate, urmărind respectarea strictă a prevederilor legale, pentru ca procesul electoral să se desfășoare în condiții de legalitate, transparență și siguranță”, se arată în mesajul Poliției.

Totodată, oamenii legii au reamintit că astăzi este ziua tăcerii, perioadă în care orice formă de agitație electorală este interzisă de lege. În acest context, IGP a îndemnat toți concurenții electorali, susținătorii acestora și cetățenii să respecte prevederile legale, să se abțină de la activități de agitație electorală și să fie responsabili.

„Poliția își reafirmă angajamentul de a veghea respectarea legii, de a preveni neregulile și de a proteja integritatea procesului electoral”, susțin reprezentanții instituției.

Amintim că duminica, 15 noiembrie, în Găgăuzia vor avea loc alegerile bașcanului regiunii, precum și alegerile în Adunarea Populară a Găgăuziei.