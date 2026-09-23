Alegerile noi din 1 noiembrie: autoritățile trebuie să pregătească spații pentru afișaj și întâlniri cu alegătorii

Comisia Electorală Centrală precizează că deciziile privind locurile stabilite trebuie afișate la sediile autorităților administrației publice locale și aduse la cunoștința celor interesați prin mass-media sau prin alte mijloace de comunicare.

Numărul locurilor destinate afișajului electoral depinde de numărul alegătorilor. Potrivit CEC, pentru fiecare 6 mii de alegători trebuie amenajate cel puțin două astfel de locuri, dotate cu panouri fixe cu o suprafață de cel puțin 2 metri pătrați. În municipii, orașe și comune trebuie amenajat cel puțin câte un loc pentru afișaj electoral în fiecare localitate care face parte din unitatea administrativ-teritorială.

Pe 1 noiembrie vor avea loc alegeri locale noi în Cairaclia și Novosiolovca din raionul Taraclia, Costești din raionul Râșcani, Hăsnășenii Mari din raionul Drochia, precum și în Tomai și Chirsova din UTA Găgăuzia. În satul Delacău din raionul Anenii Noi va avea loc un referendum local privind interzicerea exploatării resurselor minerale la mai puțin de un kilometru de intravilanul localității.