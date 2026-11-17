Potrivit Ministerului Apărării, la ora 15:49, o dronă de tip Geran-2, s-a deplasat din direcția localității Grebenichi, regiunea Odesa, Ucraina, spre orașul Tiraspol, segmentul transnistrian, cu ieșirea ulterioară din spațiul aerian național în direcția localității Slavianoserbka, regiunea Odesa, Ucraina.

Ulterior, la ora 16:02, același aparat de zbor fără pilot a survolat repetat spațiul aerian național, din direcția localității Velîkoploske, regiunea Odesa, Ucraina, spre localitatea Mălăiești, raionul Criuleni.

Centrul Operații Aeriene anunță că continuă monitorizarea spațiului aerian al Republicii Moldova, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii.